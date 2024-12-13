Мертвую голую женщину нашли в лесу Екатеринбурга

Тело обнаружили прохожие (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш в лесу нашли тело женщины без одежды. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, труп обнаружила пара, которая выгуливала собаку. «Рядом с телом раскиданы вещи усопшей. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, тело растерзали собаки. Как сообщили в пресс-службах СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области: «По поступившей информации организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося».