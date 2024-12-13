Мертвую голую женщину нашли в лесу Екатеринбурга

В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш в лесу нашли тело женщины без одежды. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
По его словам, труп обнаружила пара, которая выгуливала собаку. «Рядом с телом раскиданы вещи усопшей. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, тело растерзали собаки. Как сообщили в пресс-службах СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области: «По поступившей информации организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося».
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