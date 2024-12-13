Что посмотреть со звездами «Невского»: 35 фильмов и сериалов

Сериал «Невский» завоевал большую популярность. Даже после окончания седьмого сезона, обсуждения вокруг проекта не утихают, а зрители ждут продолжения. Оно правда будет, но еще не очень скоро. Поэтому URA.RU собрал интересные фильмы и сериалы с главными звездами «Невского», чтобы зрители и поклонники могли скоротать время в ожидании продолжения.
Антон Васильев
У исполнителя главной роли в «Невском» — Антона Васильева — карьера развивается со стремительной скоростью. К радости поклонников, он не стал заложником одного жанра и активно пробует себя не только в криминальных сериалах, но и в комедиях, драмах, фэнтези.
Одним из лучших сериалов с участием Васильева остается «Хрустальный». Это напряженный триллер от KION о Сергее Смирнове — одном из лучших охотников на маньяков. Расследуя очередное преступление, он возвращается в родной город и сталкивается там с кошмаром из детства. После роли в «Хрустальном» Васильева начали воспринимать как очень серьезного актера.
Васильев также очень хорош в неожиданном для себя жанре фэнтези. Речь о сериале СТС «Наследники. Дар крови», где он сыграл роль наставника юных магов. Многие критики отметили эту яркую и необычную для актера работу.
Еще из заметных проектов с участием Антона Васильева стоит отметить драму «Одним днем», где его герой на один день возвращается в родной городок и встречает дочку своей первой любви. Эта трогательная и берущая за душу роль показала Васильева с новой стороны.
Также актер сыграл небольшую, но запоминающуюся роль в «Капельнике» — одном из лучших российских сериалов последних лет от PREMIER. Там Васильев предстал в образе хирурга-онколога.
Нельзя не упомянуть и военный детектив «Живая мина», где Антон Васильев сыграл одну из главных ролей — сапера, рискующего жизнью ради спасения людей. Это еще одна сложная и многослойная роль в копилке актера.
Дмитрий Паламарчук
Любимый многими Фома — Дмитрий Паламарчук — не так часто снимается за пределами НТВ. Но и в его фильмографии есть достойные внимания работы.
В масштабном историческом сериале «Союз спасения. Время гнева»»»»» от KION и Первого канала Паламарчук появился в небольшой, но яркой роли разжалованного в солдаты декабриста. Эта работа позволила актеру проявить свой драматический талант.
Также Паламарчук запомнился комедийным образом богатого клиента из эпизода ситкома «Фитнес». Там актер продемонстрировал отличное чувство юмора и владение своим телом. Этот сериал мы рекомендуем посмотреть ради смеха и приятных эмоций.
Некоторые другие сериалы, в которых снимался Паламарчук:
- «Подсудимый» — детективный хит, где актер сыграл главную роль журналиста Славина, обвиненного в убийстве жены и вынужденного самому искать настоящего преступника. Сложная и многогранная работа.
- «Последняя статья журналиста» — еще один детектив с Паламарчуком в одной из ключевых ролей. Здесь он играет циничного репортера, преследующего сенсации.
- «Ментовская сага» — криминальный сериал, где Паламарчук играет опытного оперативника, а его напарника — Андрей Гульнев, также снимавшийся в «Невском». Интересно видеть их дуэт за пределами главного сериала.
- «Мама может»»»»» и «В одну реку дважды»»»»» — романтические комедии, показывающие Паламарчука с непривычной стороны. В каждом из сериалов у него яркие и запоминающиеся роли.
Совсем недавно Паламарчук снялся в роли бойца СОБР в сериале «Ронин». Здесь его персонаж получил сложное задание — внедриться в банду, ограбившую банк. Паламарчук очень органичен в роли сотрудника спецподразделения.
Андрей Гульнев
Андрей Гульнев, исполнитель роли Михайлова в «Невском», снимается преимущественно в детективных сериалах. Стоит отметить многосезонный проект «Гончие»»»»» про отделение полиции, разыскивающее беглых преступников. В «Гончих» Гульнев играет одного из ключевых оперативников. В этом сериале также появлялся Борис Хвошнянский, ставший очень популярным после «Преступления и наказания».
Гульнева можно увидеть в детективных сериалах «Шеф», где он играет начальника убойного отдела; «Ментовские войны», в которых актер предстает в образе полковника полиции; «Принцип Хабарова»»»»» — здесь Гульнев сыграл судмедэксперта. Везде актер органичен в ролях сотрудников правопорядка.
Из работ Гульнева в других жанрах отметим мини-сериал «Прощай, любимая», мелодраму, в которой актер сыграл мужа главной героини. Также Гульнев появился в эпизодической, но запоминающейся роли в медицинском сериале «Тест на беременность».
Виктория Маслова
Не всем зрителям полюбился персонаж Виктории Масловой в «Невском» — Татьяна. Особенно после событий 7 сезона. Но у актрисы есть немало других ярких ролей.
В первую очередь отметим сериал «Триггер», у которого недавно вышел уже третий сезон. Это психологический триллер, регулярно бьющий рекорды просмотров на Кинопоиске. Маслова отлично вписалась в сильный актерский состав проекта, сыграв жену главного героя — психолога, ведущего нестандартную терапию.
Также стоит обратить внимание на сериал «Золотое дно», который многие сравнивают с культовыми «Наследниками». Виктория Маслова сыграла в нем одну из главных ролей — дочь миллиардера, сражающуюся за наследство отца.
Другие заметные работы актрисы:
- «Жизнь по вызову-3», где Маслова играет следователя, расследующего дело о торговле людьми. Очень серьезная и драматичная роль.
- «Такси под прикрытием»»»»» — здесь актриса примерила на себя образ журналистки, помогающей полицейскому в его тайных операциях.
- «Обгоняя пули», сериал о работе следователей, где у Масловой небольшая, но значимая роль судьи.
- «Улицы разбитых фонарей»»»»» и «Убойная сила» — культовые сериалы, в которых Виктория Маслова появилась в эпизодических, но ярких ролях на заре карьеры.
Александр Саюталин
Трагическая новость 2024 года — смерть Александра Саюталина. Этот актер много лет украшал своей игрой «Невский». Саюталин сыграл множество ролей за свою карьеру. Упомянем сериал «Такси под прикрытием», у которого сейчас снимается продолжение. Саюталин появился в первом сезоне этого проекта, сыграв полицейского начальника.
Также актер запомнился небольшой ролью тренера в спортивной драме «Чайки», рассказывающей о женской волейбольной команде. Поклонникам детективного жанра советуем обратить внимание на «Ментовские войны» с участием Саюталина. Там актер предстает в образе харизматичного военного офицера, помогающего главным героям.
Саюталин также снимался в таких сериалах, как «Защита Красина», «Литейный», «Государственная защита» и «Профиль убийцы». Везде он примерял на себя роли сильных и мужественных персонажей..
Юрий Елагин
Нельзя не упомянуть и Юрия Елагина, который в «Невском» сыграл полковника Арсеньева. У этого актера также немало интересных работ.
Прежде всего, это роль доктора Игнатьева в детективном сериале «Знахарь», где Елагин появился во втором сезоне. Его взаимодействие с главным героем, гениальным врачом-диагностом, получилось очень убедительным и ярким.
Елагин также снимался в «Ментовских войнах», причем в нескольких сезонах. Его персонаж — генерал полиции — сначала противостоит главному герою, а затем становится его верным союзником.
Еще одна примечательная работа Елагина — роль в сериале «Дорожный патруль», где он сыграл следователя прокуратуры. Также актер появлялся в «Реализации», «Чужом районе»»»»» и многих других криминальных сериалах.
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