Популярный детективный сериал «Невский», финал 7 сезона которого шокировал зрителей в октябре 2024 года, получит продолжение. Об этом URA.RU сообщил один из продюсер проекта Сергей Щеглов. Подробнее о выходе нового сезона, об актерском составе грядущего продолжения — в материале.
Когда выйдет продолжение «Невского»
По словам создателя сериала, новые серии «Невского» появятся не раньше 2025 года. Такая пауза может показаться слишком длинной для поклонников, которые с нетерпением ждут возвращения любимых героев на экраны, но, кажется, игра стоит свеч.
Продюсер «Невского» пока не раскрывает всех секретов грядущего сезона, сохраняя интригу. На вопрос, будет ли продолжение прямым развитием истории или же возможны какие-то ответвления, он ответил уклончиво:
«Это уже творческий секрет. Ответвлений не будет, главное, что главные герои все будут в кадре. Все любимые актеры будут».
Такое заявление не может не радовать фанатов сериала. Харизматичные персонажи в исполнении блестящих актеров — одна из главных составляющих успеха «Невского». И тот факт, что полюбившиеся герои в новом сезоне никуда не денутся, определенно добавляет ожидания премьере дополнительный градус.
Чего ждать от нового сезона сериала «Невский»
Продолжение «Невского» выйдет в привычном формате, с теми же центральными персонажами в исполнении звездного актерского состава. Вероятно, нас ждет развитие уже знакомой истории, где главные герои продолжат борьбу с преступностью на улицах Санкт-Петербурга.
Напомним, предыдущий сезон сериала завершился на драматичной ноте. В финале главный герой Павел Семенов жертвует собой ради спасения близких и торжества справедливости. Такой неожиданный твист шокировал зрителей и породил массу вопросов. Очевидно, что в новых сериях создателям предстоит разрешить эту интригу и дать поклонникам ответы.
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