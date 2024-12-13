Голикова рассказала, как поднять демографию и продолжительность жизни в России

Голикова: с 1 января 2025 года мы запускаем национальный проект «Семья»
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Национальный проект «Семья» запустят 1 января 2025 года
Национальный проект «Семья» запустят 1 января 2025 года Фото:

Для поднятия демографии и продолжительности жизни в России запускают национальный проект «Семья», развивается сфера здравоохранения, а так же программа активного долголетия. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«В 2023 году по сравнению с 2016 годом рост суммарного коэффициента рождаемости таких детей увеличился на 20,4 %, и это и дало свой вклад в увеличение количества многодетных семей. <...>  Не случайно мы с 1 января 2025 года запускаем национальный проект „Семья“, который с точки зрения финансового обеспечения является самым большим: 6 лет — 18 трлн рублей, это при сегодняшнем планировании», — рассказала Голикова на площадке Национального центра «Россия» в рамках серии открытых диалогов «100 вопросов о будущем России».  

Она подчеркнула, что ключевым аспектом для семей с детьми является возможность гармоничного сочетания семейных обязательств и профессиональной реализации. Создание необходимой инфраструктуры в этом направлении крайне важно, в связи с чем, начиная с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», было построено около 1,7 тысячи детских садов.

Часть национальных проектов направлена на развитие здравоохранения. С 2019 года в стране было введено в эксплуатацию более шести тысяч медицинских учреждений, рассказала Голикова. По инициативе главы государства Владимира Путина с 2021 года запущена программа модернизации первичного уровня здравоохранения, в рамках которой реконструированы или построены более 1,3 тысячи объектов, а также проведен ремонт более 5,5 тысяч зданий.

Голикова также заявила о значимости программ активного долголетия. Это системы долговременного ухода и введения нового типа стационарных социальных учреждений, создающих условия, максимально приближенные к домашним. Она подчеркнула, что значимую роль в обеспечении благополучия населения играет культура, продвигаемая через национальные проекты. Речь идет о техническом оснащении театров и филармоний, строительстве школ искусств для детей, ремонте библиотек и поддержке федеральных образовательных учреждений, которые являются лидерами в подготовке специалистов в области творческого образования.

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Для поднятия демографии и продолжительности жизни в России запускают национальный проект «Семья», развивается сфера здравоохранения, а так же программа активного долголетия. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. «В 2023 году по сравнению с 2016 годом рост суммарного коэффициента рождаемости таких детей увеличился на 20,4 %, и это и дало свой вклад в увеличение количества многодетных семей. <...>  Не случайно мы с 1 января 2025 года запускаем национальный проект „Семья“, который с точки зрения финансового обеспечения является самым большим: 6 лет — 18 трлн рублей, это при сегодняшнем планировании», — рассказала Голикова на площадке Национального центра «Россия» в рамках серии открытых диалогов «100 вопросов о будущем России».   Она подчеркнула, что ключевым аспектом для семей с детьми является возможность гармоничного сочетания семейных обязательств и профессиональной реализации. Создание необходимой инфраструктуры в этом направлении крайне важно, в связи с чем, начиная с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», было построено около 1,7 тысячи детских садов. Часть национальных проектов направлена на развитие здравоохранения. С 2019 года в стране было введено в эксплуатацию более шести тысяч медицинских учреждений, рассказала Голикова. По инициативе главы государства Владимира Путина с 2021 года запущена программа модернизации первичного уровня здравоохранения, в рамках которой реконструированы или построены более 1,3 тысячи объектов, а также проведен ремонт более 5,5 тысяч зданий. Голикова также заявила о значимости программ активного долголетия. Это системы долговременного ухода и введения нового типа стационарных социальных учреждений, создающих условия, максимально приближенные к домашним. Она подчеркнула, что значимую роль в обеспечении благополучия населения играет культура, продвигаемая через национальные проекты. Речь идет о техническом оснащении театров и филармоний, строительстве школ искусств для детей, ремонте библиотек и поддержке федеральных образовательных учреждений, которые являются лидерами в подготовке специалистов в области творческого образования.
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