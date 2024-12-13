В Тюмени на месте горевшего ресторана откроется шашлычная

Заведение откроется на Цветном бульваре
В Тюмени в здании бывшего ресторана Koster, горевшего в 2023 году, откроют сетевое кафе «Шашлыкоff». Об этом стало известно журналистам.
«Кафе „Шашлыкоff“ откроется на Цветном бултваре на месте бывшего ресторана Koster. Точная дата запуска пока неизвестна», — сообщил корреспондент URA.RU.
Ресторан Koster загорелся весной 2023 года. Возгорание тогда произошло в вентиляционном коробе. В июле того же года на территории ресторана загорелись мусорные баки.
Сетевое заведение откроется на месте тюменского ресторана
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