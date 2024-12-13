В Тюмени на месте горевшего ресторана откроется шашлычная

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Заведение откроется на Цветном бульваре
Заведение откроется на Цветном бульваре Фото:

В Тюмени в здании бывшего ресторана Koster, горевшего в 2023 году, откроют сетевое кафе «Шашлыкоff». Об этом стало известно журналистам.

«Кафе „Шашлыкоff“ откроется на Цветном бултваре на месте бывшего ресторана Koster. Точная дата запуска пока неизвестна», — сообщил корреспондент URA.RU.

Ресторан Koster загорелся весной 2023 года. Возгорание тогда произошло в вентиляционном коробе. В июле того же года на территории ресторана загорелись мусорные баки.

Сетевое заведение откроется на месте тюменского ресторана
Сетевое заведение откроется на месте тюменского ресторана
Фото:

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В Тюмени в здании бывшего ресторана Koster, горевшего в 2023 году, откроют сетевое кафе «Шашлыкоff». Об этом стало известно журналистам. «Кафе „Шашлыкоff“ откроется на Цветном бултваре на месте бывшего ресторана Koster. Точная дата запуска пока неизвестна», — сообщил корреспондент URA.RU. Ресторан Koster загорелся весной 2023 года. Возгорание тогда произошло в вентиляционном коробе. В июле того же года на территории ресторана загорелись мусорные баки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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