Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»

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Кадыров внес вклад в укрепление российской государственности, говорится в указе Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден вручил президент России Владимир Путин в Кремле.

«[Кадыров награжден орденом] за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики», — говорится в указе. Он опубликован на сайте правовой информации.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден вручил президент России Владимир Путин в Кремле. «[Кадыров награжден орденом] за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики», — говорится в указе. Он опубликован на сайте правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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