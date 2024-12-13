Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»

Кадыров внес вклад в укрепление российской государственности, говорится в указе
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орден вручил президент России Владимир Путин в Кремле.
«[Кадыров награжден орденом] за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики», — говорится в указе. Он опубликован на сайте правовой информации.
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