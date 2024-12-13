Раскрыты подробности гибели 11-летней школьницы в Екатеринбурге

На месте происшествия работали силовики (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга нашли мертвой 11-летнюю Юлию. По предварительным данным, она покончила с собой. Об этом URA.RU рассказали два источника.
По словам первого собеседника агентства, школьницу обнаружили в комнате около 14 часов. Второй инсайдер добавил, что мама девочки работает медиком. В момент трагедии ее якобы не было дома.
Девочка училась в четвертом классе. В свердловском СКР тему не комментируют.
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