Раскрыты подробности гибели 11-летней школьницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученица 4-го класса покончила с собой дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
На месте происшествия работали силовики (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга нашли мертвой 11-летнюю Юлию. По предварительным данным, она покончила с собой. Об этом URA.RU рассказали два источника.

По словам первого собеседника агентства, школьницу обнаружили в комнате около 14 часов. Второй инсайдер добавил, что мама девочки работает медиком. В момент трагедии ее якобы не было дома.

Девочка училась в четвертом классе. В свердловском СКР тему не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга нашли мертвой 11-летнюю Юлию. По предварительным данным, она покончила с собой. Об этом URA.RU рассказали два источника. По словам первого собеседника агентства, школьницу обнаружили в комнате около 14 часов. Второй инсайдер добавил, что мама девочки работает медиком. В момент трагедии ее якобы не было дома. Девочка училась в четвертом классе. В свердловском СКР тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...