Рекордное количество девелоперов заинтересовалось КРТ по улице Стахановской в Перми

В торгах на право комплексного развития территории по улице Стахановской в Перми примут участие 13 девелоперов. Прошлый рекорд составлял семь застройщиков — столько допустили к торгам на право КРТ на улице Куйбышева. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги».
«В аукционе примут участие семь пермских застройщиков. Также к торгам допустили девелоперов из Москвы, Екатеринбурга и Ижевска. Начальная стоимость лота составляет 975,3 тысячи рублей», — следует из документа.
Среди застройщиков называются такие как «Талан», «СтройПанельКомплект», «Орсо-Групп», «Пермглавснаб», «Развитие» и другие. Ранее URA.RU рассказывало, что проект реновации затронет улицы Льва Толстого, Нытвенскую, Танкистов и Стахановскую в Индустриальном районе. На территории площадью 1,56 гектара запланировано строительство новых жилых комплексов и общественного центра.
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