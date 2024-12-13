Рекордное количество девелоперов заинтересовалось КРТ по улице Стахановской в Перми

В торгах на право КРТ по улице Стахановской в Перми поучаствуют 13 застройщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальная цена лота составляет 975,3 тысячи рублей
Начальная цена лота составляет 975,3 тысячи рублей Фото:

В торгах на право комплексного развития территории по улице Стахановской в Перми примут участие 13 девелоперов. Прошлый рекорд составлял семь застройщиков — столько допустили к торгам на право КРТ на улице Куйбышева. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги».

«В аукционе примут участие семь пермских застройщиков. Также к торгам допустили девелоперов из Москвы, Екатеринбурга и Ижевска. Начальная стоимость лота составляет 975,3 тысячи рублей», — следует из документа.

Среди застройщиков называются такие как «Талан», «СтройПанельКомплект», «Орсо-Групп», «Пермглавснаб», «Развитие» и другие. Ранее URA.RU рассказывало, что проект реновации затронет улицы Льва Толстого, Нытвенскую, Танкистов и Стахановскую в Индустриальном районе. На территории площадью 1,56 гектара запланировано строительство новых жилых комплексов и общественного центра.

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В торгах на право комплексного развития территории по улице Стахановской в Перми примут участие 13 девелоперов. Прошлый рекорд составлял семь застройщиков — столько допустили к торгам на право КРТ на улице Куйбышева. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». «В аукционе примут участие семь пермских застройщиков. Также к торгам допустили девелоперов из Москвы, Екатеринбурга и Ижевска. Начальная стоимость лота составляет 975,3 тысячи рублей», — следует из документа. Среди застройщиков называются такие как «Талан», «СтройПанельКомплект», «Орсо-Групп», «Пермглавснаб», «Развитие» и другие. Ранее URA.RU рассказывало, что проект реновации затронет улицы Льва Толстого, Нытвенскую, Танкистов и Стахановскую в Индустриальном районе. На территории площадью 1,56 гектара запланировано строительство новых жилых комплексов и общественного центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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