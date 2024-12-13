Кириенко: ЛДПР прошла непростой период после смерти Жириновского

Либерально-Демократическая партия России (ЛДПР) прошла непростой период после смерти ее основателя Владимира Жириновского, но по-прежнему вносит большой вклад в развитие государственности РФ. С такой речью на церемонии, посвященной 35-летию ЛДПР, выступил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.
«Хочу особые слова уважения сказать в адрес основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского. <...> Хочу также отметить, что партия прошла непростой период после ухода Владимира Жириновского», — подчеркнул Кириенко во время торжественного мероприятия, посвященного 35-летию партии, прошедшей в 55-м павильоне ВДНХ. Депутат также выразил благодарность ЛДПР за помощь на передовой и поддержку семей участников специальной военной операции. Он также отметил, что за 35 лет ЛДПР доказала свою настоящую государственность и патриотизм.
С 35-летием партии поздравил и президент Российской Федерации Владимир Путин. Обращение российского лидера было зачитано на торжественной церемонии.
«Поздравляю с 35-летием создания Либерально-Демократической партии России. Основанная Владимиром Вольфовичем Жириновским, ЛДПР по праву считается одной из ведущих ключевых политических сил страны», — написал Путин. Его слова передал со сцены Кириенко.
В своем обращении президент России также особо отметил вклад ЛДПР в решение важных задач на международной арене, поддержку института семьи, патриотическое воспитание и развитие науки и культуры. Путин выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества партии с государством на благо России и ее граждан.
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