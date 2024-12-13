Над авиабазой Рамштайн в Германии замечены неизвестные дроны

13 декабря 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Кто запускал дроны над авиабазой и концернами неизвестно Фото: Стас Этвеш © URA.RU Неизвестные беспилотники замечены над промышленными объектами и авиабазой США Рамштайн в Германии. Информацию сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на отчет немецких органов безопасности. «Вечером 3 и 4 декабря над крупной военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. Несмотря на интенсивные поисковые меры, ни одного оператора БПЛА найти не удалось», — цитирует Spiegel информацию из отчета. Уточняется, что беспилотники кружили также над оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF. Был ли нанесен какой-либо ущерб предприятиям, не уточняется. Минобороны Германии информацию не комментировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные беспилотники замечены над промышленными объектами и авиабазой США Рамштайн в Германии. Информацию сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на отчет немецких органов безопасности. «Вечером 3 и 4 декабря над крупной военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. Несмотря на интенсивные поисковые меры, ни одного оператора БПЛА найти не удалось», — цитирует Spiegel информацию из отчета. Уточняется, что беспилотники кружили также над оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF. Был ли нанесен какой-либо ущерб предприятиям, не уточняется. Минобороны Германии информацию не комментировали.