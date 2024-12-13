Над авиабазой Рамштайн в Германии замечены неизвестные дроны

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Кто запускал дроны над авиабазой и концернами неизвестно Фото:

Неизвестные беспилотники замечены над промышленными объектами и авиабазой США Рамштайн в Германии. Информацию сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на отчет немецких органов безопасности.

«Вечером 3 и 4 декабря над крупной военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. Несмотря на интенсивные поисковые меры, ни одного оператора БПЛА найти не удалось», — цитирует Spiegel информацию из отчета.

Уточняется, что беспилотники кружили также над оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF. Был ли нанесен какой-либо ущерб предприятиям, не уточняется. Минобороны Германии информацию не комментировали.

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Неизвестные беспилотники замечены над промышленными объектами и авиабазой США Рамштайн в Германии. Информацию сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на отчет немецких органов безопасности. «Вечером 3 и 4 декабря над крупной военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. Несмотря на интенсивные поисковые меры, ни одного оператора БПЛА найти не удалось», — цитирует Spiegel информацию из отчета. Уточняется, что беспилотники кружили также над оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF. Был ли нанесен какой-либо ущерб предприятиям, не уточняется. Минобороны Германии информацию не комментировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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