Над авиабазой Рамштайн в Германии замечены неизвестные дроны

Неизвестные беспилотники замечены над промышленными объектами и авиабазой США Рамштайн в Германии. Информацию сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на отчет немецких органов безопасности.
«Вечером 3 и 4 декабря над крупной военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. Несмотря на интенсивные поисковые меры, ни одного оператора БПЛА найти не удалось», — цитирует Spiegel информацию из отчета.
Уточняется, что беспилотники кружили также над оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF. Был ли нанесен какой-либо ущерб предприятиям, не уточняется. Минобороны Германии информацию не комментировали.
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