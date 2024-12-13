В Абхазию запретили туры, чтобы провести «воспитательную работу» с бизнесом

Власти Абхазии сократили поток туристов из России, который ранее являлся основным источником доходов республики, чтобы провести работу по корректировке деятельности абхазского бизнеса. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
«Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента [когда Россия получала бы преференции], поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Российским операторам запрещена на текущий момент реализация туров в Абхазии», — рассказал Мурадян «Газете.Ru».
Вице-президент ассоциации отметил, что туристы по-прежнему могут самостоятельно приобретать билеты и организовывать проживание в Абхазии, поскольку прямой запрет на такие действия не распространяется. Мурадян подчеркнул стратегическую важность Абхазии для России, указывая на то, что она помогает разгрузить туристическую инфраструктуру Краснодарского края. Вице-президент выразил опасения, что закрытие Абхазии может спровоцировать избыток туристов в российском регионе.
В связи с возникновением беспорядков в Абхазии, Министерство экономического развития Российской Федерации наложило запрет на продажу туристических пакетов в республику российскими туроператорами. Эта мера будет действовать до официальной ее отмены, причем в 2024 году пересмотр этого решения маловероятен, отметил Мурадян.
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