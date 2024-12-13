Екатеринбург утонул в снегу: 10 фото

Улицы и тротуары Екатеринбурга утонули в сугробах 13 декабря

13 декабря 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Снег обрушился с раннего утра Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбург 13 декабря накрыл мощный снег. Улицы и тротуары прогрязли в сугробах, что приводит к десятибалльным пробкам и взлету цен на такси. Читатели агентства рассказали, что далеко не во всех местах видят уборочную технику и рабочих, хотя в начале дня мэрия отчитывалась о более чем сотне единиц. Как центр города переживает коллапс в пятницу вечером — в фоторепортаже URA.RU. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург 13 декабря накрыл мощный снег. Улицы и тротуары прогрязли в сугробах, что приводит к десятибалльным пробкам и взлету цен на такси. Читатели агентства рассказали, что далеко не во всех местах видят уборочную технику и рабочих, хотя в начале дня мэрия отчитывалась о более чем сотне единиц. Как центр города переживает коллапс в пятницу вечером — в фоторепортаже URA.RU.