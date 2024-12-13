Екатеринбург утонул в снегу: 10 фото

Улицы и тротуары Екатеринбурга утонули в сугробах 13 декабря
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Снегопад. Екатеринбург
Снег обрушился с раннего утра Фото:

Екатеринбург 13 декабря накрыл мощный снег. Улицы и тротуары прогрязли в сугробах, что приводит к десятибалльным пробкам и взлету цен на такси. Читатели агентства рассказали, что далеко не во всех местах видят уборочную технику и рабочих, хотя в начале дня мэрия отчитывалась о более чем сотне единиц. Как центр города переживает коллапс в пятницу вечером — в фоторепортаже URA.RU.

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Екатеринбург 13 декабря накрыл мощный снег. Улицы и тротуары прогрязли в сугробах, что приводит к десятибалльным пробкам и взлету цен на такси. Читатели агентства рассказали, что далеко не во всех местах видят уборочную технику и рабочих, хотя в начале дня мэрия отчитывалась о более чем сотне единиц. Как центр города переживает коллапс в пятницу вечером — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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