Екатеринбург утонул в снегу: 10 фото

Снег обрушился с раннего утра
Екатеринбург 13 декабря накрыл мощный снег. Улицы и тротуары прогрязли в сугробах, что приводит к десятибалльным пробкам и взлету цен на такси. Читатели агентства рассказали, что далеко не во всех местах видят уборочную технику и рабочих, хотя в начале дня мэрия отчитывалась о более чем сотне единиц. Как центр города переживает коллапс в пятницу вечером — в фоторепортаже URA.RU.
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