В Челябинске упали продажи квартир на вторичном рынке

Вторичное жилье в Челябинске в среднем стоит пять миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость квадратного метра на данный момент составляет 97,5 тысяч рублей
Стоимость квадратного метра на данный момент составляет 97,5 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 23% выросло число выставленных на продажу вторичных квартир. Средняя стоимость данных объектов при этом составила 5 миллионов 100 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске число предложений на вторичном рынке выросло на 23%. Средняя стоимость квартир на данный момент составляет 5 миллионов 100 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра — 97,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в городе сохраняется спрос на студии и однокомнатные квартиры по отношению к июню 2024 года. Тем не менее покупатели дольше принимают решение о покупке самих квартир.

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В Челябинске в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 23% выросло число выставленных на продажу вторичных квартир. Средняя стоимость данных объектов при этом составила 5 миллионов 100 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске число предложений на вторичном рынке выросло на 23%. Средняя стоимость квартир на данный момент составляет 5 миллионов 100 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра — 97,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в городе сохраняется спрос на студии и однокомнатные квартиры по отношению к июню 2024 года. Тем не менее покупатели дольше принимают решение о покупке самих квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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