В Челябинске упали продажи квартир на вторичном рынке

В Челябинске в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 23% выросло число выставленных на продажу вторичных квартир. Средняя стоимость данных объектов при этом составила 5 миллионов 100 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске число предложений на вторичном рынке выросло на 23%. Средняя стоимость квартир на данный момент составляет 5 миллионов 100 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра — 97,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в городе сохраняется спрос на студии и однокомнатные квартиры по отношению к июню 2024 года. Тем не менее покупатели дольше принимают решение о покупке самих квартир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!