Врач раскрыл секреты, как не переедать в новогодние праздники

Чтобы не переедать в новогоднюю ночь, предпочтение следует отдавать полезным продуктам и низкокалорийным блюдам. Также рекомендуется употреблять еду в малых порциях. Об этом рассказала URA.RU врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина.
«Чтобы хорошо себя чувствовать в праздники, следует отдавать предпочтение более полезным продуктам — это тоже может быть вкусно. Также можно заменить очень калорийные блюда на менее калорийные, например, вместо жирной говядины или свинины выбрать индейку, а вместо майонеза использовать натуральный йогурт или сделать домашний соус», — передает URA.RU слова Прониной. Она добавила, что при стремлении попробовать разнообразные блюда следует есть их маленькими порциями.
К перееданию может привести и употребление алкогольных напитков, так как они стимулируют аппетит и содержат множество калорий. В качестве альтернативы врач рекомендует выбирать безалкогольные варианты, такие как глинтвейн на основе виноградного сока, яблочный пунш или смузи. Для облегчения состояния возможно использование медикаментов, которые способствуют расслаблению верхних отделов желудка и улучшают пищеварение, однако их следует принимать до приема пищи и только по рекомендации врача, отметила Пронина.
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