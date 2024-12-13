Врач раскрыл секреты, как не переедать в новогодние праздники

Врач Пронина: чтобы не переедать, нужно есть маленькими порциями
© Служба новостей «URA.RU»
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Пронина советует не употреблять в новогоднюю ночь алкогольные напитки
Пронина советует не употреблять в новогоднюю ночь алкогольные напитки Фото:

Чтобы не переедать в новогоднюю ночь, предпочтение следует отдавать полезным продуктам и низкокалорийным блюдам. Также рекомендуется употреблять еду в малых порциях. Об этом рассказала URA.RU врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина.

«Чтобы хорошо себя чувствовать в праздники, следует отдавать предпочтение более полезным продуктам — это тоже может быть вкусно. Также можно заменить очень калорийные блюда на менее калорийные, например, вместо жирной говядины или свинины выбрать индейку, а вместо майонеза использовать натуральный йогурт или сделать домашний соус», — передает URA.RU слова Прониной. Она добавила, что при стремлении попробовать разнообразные блюда следует есть их маленькими порциями.

К перееданию может привести и употребление алкогольных напитков, так как они стимулируют аппетит и содержат множество калорий. В качестве альтернативы врач рекомендует выбирать безалкогольные варианты, такие как глинтвейн на основе виноградного сока, яблочный пунш или смузи. Для облегчения состояния возможно использование медикаментов, которые способствуют расслаблению верхних отделов желудка и улучшают пищеварение, однако их следует принимать до приема пищи и только по рекомендации врача, отметила Пронина.

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Чтобы не переедать в новогоднюю ночь, предпочтение следует отдавать полезным продуктам и низкокалорийным блюдам. Также рекомендуется употреблять еду в малых порциях. Об этом рассказала URA.RU врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Пронина. «Чтобы хорошо себя чувствовать в праздники, следует отдавать предпочтение более полезным продуктам — это тоже может быть вкусно. Также можно заменить очень калорийные блюда на менее калорийные, например, вместо жирной говядины или свинины выбрать индейку, а вместо майонеза использовать натуральный йогурт или сделать домашний соус», — передает URA.RU слова Прониной. Она добавила, что при стремлении попробовать разнообразные блюда следует есть их маленькими порциями. К перееданию может привести и употребление алкогольных напитков, так как они стимулируют аппетит и содержат множество калорий. В качестве альтернативы врач рекомендует выбирать безалкогольные варианты, такие как глинтвейн на основе виноградного сока, яблочный пунш или смузи. Для облегчения состояния возможно использование медикаментов, которые способствуют расслаблению верхних отделов желудка и улучшают пищеварение, однако их следует принимать до приема пищи и только по рекомендации врача, отметила Пронина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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