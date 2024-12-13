Силовики посадили задержанных в автобус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 13 декабря силовики в масках и с автоматами ворвались в торгово-развлекательный комплекс Veer Mall (жилой район Эльмаш). Они вывели задержанных. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

«В Veer Mall нагрянула толпа силовиков в масках. Возле ТЦ стоит автобус, куда отводят задержанных», — рассказал он telegram-каналу «Дно Исети».

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.