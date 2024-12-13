13 декабря 2024

В ТРЦ Veer Mall на Эльмаше ворвалась толпа силовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке документов у ТРЦ Пассаж. Екатеринбург, силовики, рейд по проверке документов, рейд полиции
Силовики посадили задержанных в автобус Фото:

В Екатеринбурге вечером 13 декабря силовики в масках и с автоматами ворвались в торгово-развлекательный комплекс Veer Mall (жилой район Эльмаш). Они вывели задержанных. Об этом сообщил очевидец в соцсетях.

«В Veer Mall нагрянула толпа силовиков в масках. Возле ТЦ стоит автобус, куда отводят задержанных», — рассказал он telegram-каналу «Дно Исети».

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 13 декабря силовики в масках и с автоматами ворвались в торгово-развлекательный комплекс Veer Mall (жилой район Эльмаш). Они вывели задержанных. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. «В Veer Mall нагрянула толпа силовиков в масках. Возле ТЦ стоит автобус, куда отводят задержанных», — рассказал он telegram-каналу «Дно Исети». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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