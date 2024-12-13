13 декабря 2024

В Копейске водитель иномарки задавил пешехода

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Сотрудники автоинспекции разбираются в ДТП с гибелью пешехода в Копейске Фото:

В Копейске на улице Бестужева вечером 13 декабря 2024 года водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. 40-летний мужчина скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«ДТП произошло в 20 часов у дома № 24 на улице Бестужева. Водитель Suzuki Grand Vitara 1986 года рождения сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и возможная ответственность водителя.

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В Копейске на улице Бестужева вечером 13 декабря 2024 года водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. 40-летний мужчина скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. «ДТП произошло в 20 часов у дома № 24 на улице Бестужева. Водитель Suzuki Grand Vitara 1986 года рождения сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и возможная ответственность водителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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