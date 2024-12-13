В Копейске водитель иномарки задавил пешехода

В Копейске на улице Бестужева вечером 13 декабря 2024 года водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. 40-летний мужчина скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
«ДТП произошло в 20 часов у дома № 24 на улице Бестужева. Водитель Suzuki Grand Vitara 1986 года рождения сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве.
На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и возможная ответственность водителя.
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