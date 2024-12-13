В Копейске водитель иномарки задавил пешехода

14 декабря 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Сотрудники автоинспекции разбираются в ДТП с гибелью пешехода в Копейске Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске на улице Бестужева вечером 13 декабря 2024 года водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. 40-летний мужчина скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. «ДТП произошло в 20 часов у дома № 24 на улице Бестужева. Водитель Suzuki Grand Vitara 1986 года рождения сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и возможная ответственность водителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске на улице Бестужева вечером 13 декабря 2024 года водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. 40-летний мужчина скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области. «ДТП произошло в 20 часов у дома № 24 на улице Бестужева. Водитель Suzuki Grand Vitara 1986 года рождения сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и возможная ответственность водителя.