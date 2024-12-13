В Петуховском округе (Курганская область) водитель дорогого внедорожника слетел в кювет. Один из пассажиров погиб на месте аварии. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе.
«Водитель Toyota Land Cruiser Prado слетел в кювет на дороге, которая идет от Петухово в сторону села Большое Каменное. Машина перевернулась и один пассажир погиб. Другой пассажир вместе с водителем доставлены в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в ДТП погибли четыре человека. Авария произошла 12 декабря в Кетовском округе недалеко от поворота на деревню Логоушка.
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