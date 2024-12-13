13 декабря 2024

На курганской дороге водитель престижного внедорожника устроил смертельное ДТП. Видео

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ГАИ выясняет причины аварии
ГАИ выясняет причины аварии Фото:

В Петуховском округе (Курганская область) водитель дорогого внедорожника слетел в кювет. Один из пассажиров погиб на месте аварии. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе.

«Водитель Toyota Land Cruiser Prado слетел в кювет на дороге, которая идет от Петухово в сторону села Большое Каменное. Машина перевернулась и один пассажир погиб. Другой пассажир вместе с водителем доставлены в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в ДТП погибли четыре человека. Авария произошла 12 декабря в Кетовском округе недалеко от поворота на деревню Логоушка. 

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В Петуховском округе (Курганская область) водитель дорогого внедорожника слетел в кювет. Один из пассажиров погиб на месте аварии. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе. «Водитель Toyota Land Cruiser Prado слетел в кювет на дороге, которая идет от Петухово в сторону села Большое Каменное. Машина перевернулась и один пассажир погиб. Другой пассажир вместе с водителем доставлены в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в ДТП погибли четыре человека. Авария произошла 12 декабря в Кетовском округе недалеко от поворота на деревню Логоушка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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