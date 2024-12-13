13 декабря 2024

Курганцам обещают платить 210 тысяч рублей на строительстве АЭС в Бангладеш

© Служба новостей «URA.RU»
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На объект приглашают монтажников
На объект приглашают монтажников Фото:

Жителей Курганской области зовут работать на строительстве атомной электростанции «Руппур» в республике Бангладеш. За вахту монтажникам систем вентиляции обещают платить до 210 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа для монтажников систем вентиляции из Курганской области. Вахта, крупный международный проект в Бангладеш, строительство AЭC „Руппур“. Зарплата начисляется на карту, норма 234 часа в месяц, 6-й разряд — от 180 000 до 210 000 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito».

Представители работодателя обещают соискателям вакансии выплату подъемных, визу, а также чартер из Москвы до Бангладеш. На стройке монтажников ждут комфортные условия труда и проживания в квартирах с мебелью и бытовой техникой, отмечается в объявлении.

АЭС «Руппур» — первая в Бангладеш атомная электростанция, строящаяся в 160 км от города Дакки по российскому проекту. Станция оснащается двумя реакторами суммарной мощностью 2 400 МВт.

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Жителей Курганской области зовут работать на строительстве атомной электростанции «Руппур» в республике Бангладеш. За вахту монтажникам систем вентиляции обещают платить до 210 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для монтажников систем вентиляции из Курганской области. Вахта, крупный международный проект в Бангладеш, строительство AЭC „Руппур“. Зарплата начисляется на карту, норма 234 часа в месяц, 6-й разряд — от 180 000 до 210 000 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito». Представители работодателя обещают соискателям вакансии выплату подъемных, визу, а также чартер из Москвы до Бангладеш. На стройке монтажников ждут комфортные условия труда и проживания в квартирах с мебелью и бытовой техникой, отмечается в объявлении. АЭС «Руппур» — первая в Бангладеш атомная электростанция, строящаяся в 160 км от города Дакки по российскому проекту. Станция оснащается двумя реакторами суммарной мощностью 2 400 МВт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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