Курганцам обещают платить 210 тысяч рублей на строительстве АЭС в Бангладеш

Жителей Курганской области зовут работать на строительстве атомной электростанции «Руппур» в республике Бангладеш. За вахту монтажникам систем вентиляции обещают платить до 210 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа для монтажников систем вентиляции из Курганской области. Вахта, крупный международный проект в Бангладеш, строительство AЭC „Руппур“. Зарплата начисляется на карту, норма 234 часа в месяц, 6-й разряд — от 180 000 до 210 000 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Avito».
Представители работодателя обещают соискателям вакансии выплату подъемных, визу, а также чартер из Москвы до Бангладеш. На стройке монтажников ждут комфортные условия труда и проживания в квартирах с мебелью и бытовой техникой, отмечается в объявлении.
АЭС «Руппур» — первая в Бангладеш атомная электростанция, строящаяся в 160 км от города Дакки по российскому проекту. Станция оснащается двумя реакторами суммарной мощностью 2 400 МВт.
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