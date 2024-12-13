Макрон на саммите ЕС сделает важное заявление по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поднять вопрос о развертывании миротворческой миссии на Украине в случае прекращения огня и налаживания мирных отношений между Москвой и Киевом. Эта тема будет представлена к обсуждению на предстоящем саммите лидеров Европейского Союза, который состоится 18-19 декабря.
«На декабрьском саммите ЕС французский лидер Макрон инициирует обсуждение размещения миротворцев на украинской территории в контексте урегулирования конфликта между Украиной и Россией», — говорится в сообщении. Информацию передает издание «Страна.ua».
Как заявил источник, знакомый с ситуацией, данная дискуссия станет неизбежной после визита Макрона в Польшу и активных обсуждений в СМИ относительно миротворческих операций. Кроме того, предстоит учитывать грядущее вступление Дональда Трампа в должность президента США и необходимость координации действий по украинскому конфликту.
12 декабря, по информации агентства Reuters, основывающемся на данных от представителей Европейского союза, стало известно, что внутри блока не достигнуто согласие относительно размещения иностранных военных контингентов на территории Украины после завершения конфликта. В этой связи рассматривается предложение о формировании коалиции из пяти до восьми стран, которая займется решением этого вопроса.
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