Трамп призвал Европу защитить Украину: как будущий глава США хочет завершить конфликт чужими руками

Трамп предложил разместить на Украине европейские войска для прекращения огня

13 декабря 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Избранный президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, предложил разместить европейские военные контингенты на территории Украины для контроля за соблюдением перемирия, сообщает издание The Wall Street Journal, опираясь на данные от источников в правительственных структурах. Что об этом думают в других странах и как на это отреагирует Россия — в материале URA.RU. Трамп предложил отправить войска ЕС на Украину для контроля прекращения огня Статья по теме Путин и Трамп готовятся к сложному разговору по Украине На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о размещении военных контингентов Евросоюза на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня, сообщает издание The Wall Street Journal. В статье отмечается: «Трамп выразил желание, чтобы европейские войска находились на Украине и осуществляли мониторинг за процессом прекращения военных действий». По его словам, Европа должна играть «главную роль» в защите и поддержке Украины. Тем не менее, Трамп ясно дал понять, что вовлечение американских военных в этот процесс не предусматривается, и они не будут направлены на Украину, передает «Национальная служба новостей». По информации WSJ, на данный момент у Дональда Трампа нет разработанного плана по урегулированию конфликта на Украине. Что о мирной миссии думают в других странах ЕС Новость по теме Как прошла встреча Зеленского, Трампа и Макрона 7 декабря в Париже: фоторепортаж 12 декабря агентство Reuters , ссылаясь на источники в Европейском союзе, сообщило о том, что в рамках блока нет единогласия по вопросу отправки иностранных войск на Украину после окончания конфликта. В связи с этим обсуждается идея создания коалиции из пяти—восьми стран для решения данного вопроса. В ходе своего визита в Киев 1 декабря новый руководитель европейской дипломатии Кая Каллас, отвечая на вопросы журналистов о возможности использования европейских войск для мониторинга соблюдения перемирия, заявила о необходимости сохранения стратегической двусмысленности и не исключила никаких опций. Аналогичные комментарии сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседания министров иностранных дел НАТО, проходившего 3—4 декабря в Брюсселе. Отвечая на вопрос о размещении европейских войск на Украине как гарантии прекращения огня, она подчеркнула, что Германия поддержит любые меры, способствующие миру. Позже газета Die Welt сообщила, что Бербок не исключает возможность отправки миротворческих сил ФРГ на Украину в рамках международного присутствия, которое может быть обеспечено вместе с гарантиями безопасности и членством в НАТО. Кремль объяснил невозможность отправки миротворцев на Украину Путин заявил, что к западным войскам на Украине Россия отнесется как к интервентам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для разрешения ситуации на Украине крайне важно устранить коренные причины конфликта. По его словам, это задача намного сложнее, чем просто размещение миротворческих сил. «Миротворческий контингент может быть развернут только после получения согласия от всех заинтересованных сторон конфликта. Это первое. Второе, для начала процесса урегулирования необходимо решить вопросы, касающиеся первопричин конфликта. Задача здесь значительно шире, чем просто отправка миротворцев», — заявил Песков. Президент России Владимир Путин в беседе с Дмитрием Киселевым подчеркнул, что Россия рассматривает возможное присутствие вооруженных сил США на территории Украины как интервенцию. «Соединенные Штаты заявили, что не планируют отправлять свои войска. Однако мы осведомлены о последствиях присутствия американских войск на российской земле и будем реагировать соответственно, даже если они окажутся на украинской территории. В Вашингтоне это осознают», — сказал Путин. Также президент выразил мнение, что даже усиление иностранного военного присутствия и поставки вооружений на Украину не повлияют на изменение обстановки на поле боя. «Западные военные специалисты находятся на Украине уже длительное время, начиная еще до переворота, и после него их численность значительно возросла. Сейчас они присутствуют как в роли советников, так и в виде иностранных наемников, которые также несут потери. Но даже если будут введены официальные военные контингенты других государств, я убежден, что это не скажется на ситуации на поле боя», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, предложил разместить европейские военные контингенты на территории Украины для контроля за соблюдением перемирия, сообщает издание The Wall Street Journal, опираясь на данные от источников в правительственных структурах. Что об этом думают в других странах и как на это отреагирует Россия — в материале URA.RU. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о размещении военных контингентов Евросоюза на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня, сообщает издание The Wall Street Journal. В статье отмечается: «Трамп выразил желание, чтобы европейские войска находились на Украине и осуществляли мониторинг за процессом прекращения военных действий». По его словам, Европа должна играть «главную роль» в защите и поддержке Украины. Тем не менее, Трамп ясно дал понять, что вовлечение американских военных в этот процесс не предусматривается, и они не будут направлены на Украину, передает «Национальная служба новостей». По информации WSJ, на данный момент у Дональда Трампа нет разработанного плана по урегулированию конфликта на Украине. 12 декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники в Европейском союзе, сообщило о том, что в рамках блока нет единогласия по вопросу отправки иностранных войск на Украину после окончания конфликта. В связи с этим обсуждается идея создания коалиции из пяти—восьми стран для решения данного вопроса. В ходе своего визита в Киев 1 декабря новый руководитель европейской дипломатии Кая Каллас, отвечая на вопросы журналистов о возможности использования европейских войск для мониторинга соблюдения перемирия, заявила о необходимости сохранения стратегической двусмысленности и не исключила никаких опций. Аналогичные комментарии сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседания министров иностранных дел НАТО, проходившего 3—4 декабря в Брюсселе. Отвечая на вопрос о размещении европейских войск на Украине как гарантии прекращения огня, она подчеркнула, что Германия поддержит любые меры, способствующие миру. Позже газета Die Welt сообщила, что Бербок не исключает возможность отправки миротворческих сил ФРГ на Украину в рамках международного присутствия, которое может быть обеспечено вместе с гарантиями безопасности и членством в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для разрешения ситуации на Украине крайне важно устранить коренные причины конфликта. По его словам, это задача намного сложнее, чем просто размещение миротворческих сил. «Миротворческий контингент может быть развернут только после получения согласия от всех заинтересованных сторон конфликта. Это первое. Второе, для начала процесса урегулирования необходимо решить вопросы, касающиеся первопричин конфликта. Задача здесь значительно шире, чем просто отправка миротворцев», — заявил Песков. Президент России Владимир Путин в беседе с Дмитрием Киселевым подчеркнул, что Россия рассматривает возможное присутствие вооруженных сил США на территории Украины как интервенцию. «Соединенные Штаты заявили, что не планируют отправлять свои войска. Однако мы осведомлены о последствиях присутствия американских войск на российской земле и будем реагировать соответственно, даже если они окажутся на украинской территории. В Вашингтоне это осознают», — сказал Путин. Также президент выразил мнение, что даже усиление иностранного военного присутствия и поставки вооружений на Украину не повлияют на изменение обстановки на поле боя. «Западные военные специалисты находятся на Украине уже длительное время, начиная еще до переворота, и после него их численность значительно возросла. Сейчас они присутствуют как в роли советников, так и в виде иностранных наемников, которые также несут потери. Но даже если будут введены официальные военные контингенты других государств, я убежден, что это не скажется на ситуации на поле боя», — отметил он.