За два года население Шадринска уменьшилось на 5,5 тысяч человек

В Шадринске (Курганская область) население сократилось до 67 тысяч человек. Информация об этом опубликована на сайте областной думы. Еще недавно в городе по данным последней переписи населения проживали свыше 73 тысяч жителей. Таким образом муниципалитет потерял за два года свыше 5,5 тысяч горожан.
«Численность населения Шадринска в 2024 году: 67 884 человек», — указано на сайте регионального парламента. Два года назад в городе на Исети жили 73 451 человек, то есть на 5 567 больше, чем сейчас.
Корреспондент агентства направил редакционный запрос в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что население Кургана на начало 2022 года составляло 304 527 жителей. В настоящее время в городе проживают 302 354 человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!