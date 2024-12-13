13 декабря 2024

За два года население Шадринска уменьшилось на 5,5 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринск теряет жителей
Шадринск теряет жителей Фото:

В Шадринске (Курганская область) население сократилось до 67 тысяч человек. Информация об этом опубликована на сайте областной думы. Еще недавно в городе по данным последней переписи населения проживали свыше 73 тысяч жителей. Таким образом муниципалитет потерял за два года свыше 5,5 тысяч горожан.

«Численность населения Шадринска в 2024 году: 67 884 человек», — указано на сайте регионального парламента. Два года назад в городе на Исети жили 73 451 человек, то есть на 5 567 больше, чем сейчас.

Корреспондент агентства направил редакционный запрос в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что население Кургана на начало 2022 года составляло 304 527 жителей. В настоящее время в городе проживают 302 354 человека.

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В Шадринске (Курганская область) население сократилось до 67 тысяч человек. Информация об этом опубликована на сайте областной думы. Еще недавно в городе по данным последней переписи населения проживали свыше 73 тысяч жителей. Таким образом муниципалитет потерял за два года свыше 5,5 тысяч горожан. «Численность населения Шадринска в 2024 году: 67 884 человек», — указано на сайте регионального парламента. Два года назад в городе на Исети жили 73 451 человек, то есть на 5 567 больше, чем сейчас. Корреспондент агентства направил редакционный запрос в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что население Кургана на начало 2022 года составляло 304 527 жителей. В настоящее время в городе проживают 302 354 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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