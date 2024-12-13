Автозапчасти и теплая одежда: из Перми бойцам СВО отправили гумпомощь

Военнослужащим, проходящих службу в зоне проведения СВО на Запорожском направлении и в ДНР, отправился очередной груз с гуманитарной помощью из Пермского края. Более пяти тонн груза направился автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки».
«В ближайшее время наши земляки на передовой получат маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тактическое оборудование и снаряжение, средства связи, теплую одежду и нательное белье, продукты питания и сублимированную еду, медикаменты, блиндажные и банные печи, автомобильные и строительные инструменты, генераторы, материалы для строительства, автозапчасти, шины для автомобилей марок „Урал“ и „Камаз“, адресные посылки. И многое другое», — сообщили в благотворительном фонде.
Уточняется, что гуманитарный груз получат также и мирные жители Донецка, которым доставят теплые вещи и обувь. Представители «Единого центра поддержки» добавили, что помочь в формировании гуманитарного груза может каждый желающий. Одежда и другие необходимые бойцам вещи принимаются в офисе фонда по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 57, или на склад по ул. Крупской, 5д.
Можно самостоятельно приобрести позиции, указанные в заявках, размещенных на сайте Фонда, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram. По всем вопросам, связанным с приобретением, передачей и отправкой гуманитарной помощи, предлагается обращаться по номеру дежурного телефона: 8-912-881-99-59 с понедельника по четверг: с 09:00 до 18:00 и в пятницу: с 09:00 до 17:00.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в воинские части, госпитали и к пострадавшим мирным жителям отправился очередной груз с гуманитарной помощью из Пермского края. Его получило население ЛНР и ДНР, бойцы Прикамья в зоне СВО и проходящие лечение в госпиталях.
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