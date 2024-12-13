В какой банк выгодно положить деньги в декабре: топ-5 вкладов

Названы 5 банковских вкладов со ставкой до 25% годовых

14 декабря 2024 в 06:38 Размер текста - 17 +

Высокая ключевая ставка выгодна для вкладов на депозитах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. При этом регулятор допускает ее повышение в декабре. Какие сейчас есть ставки по вкладам и в каком банке выгодно хранить сбережения — в материале URA.RU. Экономист назвал неожиданное преимущество высокой ставки Повышение ключевой ставки до 25% предоставит вкладчикам значительные преимущества при размещении средств на депозитных счетах, согласно заявлению директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича. В интервью изданию «Аргументы и факты», он подчеркнул: «В случае увеличения ключевой ставки до 25%, процентные ставки по депозитам достигнут 25-26%. Рекомендуется немедленно обратиться в банк, предпочтительно в крупное государственное учреждение, и разместить там капитал минимум на три месяца или, что еще лучше, на полгода. Такие условия по депозитам являются беспрецедентными». Топ-5 выгодных вкладов без дополнительных условий Сбер ставка до 21%

сумма от 100 тысяч

срок от 1 месяца Деньги можно разместить на 7 месяцев. Важно, чтобы эта сумма не хранилась на других ваших вкладах в Сбере в предыдущие два календарных месяца. Т-банк ставка от 20% до 24%

сумма от 50 тысяч

срок 2 года. Условия действуют для непополняемого вклада с учетом капитализации процентов. Альфа-Банк ставка до 25%

сумма от 50 тысяч

срок от 3 месяцев до 3 лет. Разместить деньги можно на 3,4,6,9,12 месяцев. На этот срок будет самая высокая ставка 24% с капитализацией. ВТБ ставка до 24% (с 1 по 3 месяц, после 18%)

сумма 10 тысяч

срок от 3 месяцев до 3 лет. Повышенная ставка для клиентов, получающих зарплату или пенсию в ВТБ. Газпромбанк ставка от 21% до 25%

сумма 15 тысяч

срок 181 день (средняя ставка 22%). Налоги за доход по вкладам за 2024 год В связи с изменениями в налоговой политике ЦБ и Минфин обратили внимание на ситуацию с налогообложением доходов вкладчиков. В прошлом году был отменен налог на доходы по вкладам, но в этом году ситуация изменилась. Вкладчики должны будут уплатить налог на прибыль, полученную в 2023 году. По информации, предоставленной Минфином, налог на проценты по вкладам за 2024 год необходимо будет уплатить до конца декабря 2025 года. От уплаты можно будет освободиться, если доход по вкладам не превысит установленный порог. Этот порог каждый год корректируется и зависит от значений ключевой ставки. В текущем году максимальное значение этой ставки составило 21%. На предстоящем заседании ЦБ в конце декабря ставка может быть повышена, однако это изменение уже не будет учитываться при определении порога для освобождения от налогообложения в следующем году, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. При этом регулятор допускает ее повышение в декабре. Какие сейчас есть ставки по вкладам и в каком банке выгодно хранить сбережения — в материале URA.RU. Повышение ключевой ставки до 25% предоставит вкладчикам значительные преимущества при размещении средств на депозитных счетах, согласно заявлению директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича. В интервью изданию «Аргументы и факты», он подчеркнул: «В случае увеличения ключевой ставки до 25%, процентные ставки по депозитам достигнут 25-26%. Рекомендуется немедленно обратиться в банк, предпочтительно в крупное государственное учреждение, и разместить там капитал минимум на три месяца или, что еще лучше, на полгода. Такие условия по депозитам являются беспрецедентными». Деньги можно разместить на 7 месяцев. Важно, чтобы эта сумма не хранилась на других ваших вкладах в Сбере в предыдущие два календарных месяца. Альфа-Банк В связи с изменениями в налоговой политике ЦБ и Минфин обратили внимание на ситуацию с налогообложением доходов вкладчиков. В прошлом году был отменен налог на доходы по вкладам, но в этом году ситуация изменилась. Вкладчики должны будут уплатить налог на прибыль, полученную в 2023 году. По информации, предоставленной Минфином, налог на проценты по вкладам за 2024 год необходимо будет уплатить до конца декабря 2025 года. От уплаты можно будет освободиться, если доход по вкладам не превысит установленный порог. Этот порог каждый год корректируется и зависит от значений ключевой ставки. В текущем году максимальное значение этой ставки составило 21%. На предстоящем заседании ЦБ в конце декабря ставка может быть повышена, однако это изменение уже не будет учитываться при определении порога для освобождения от налогообложения в следующем году, передает телеканал 360.