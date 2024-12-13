Свердловский мэр хочет сделать водное такси до Екатеринбурга

14 декабря 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Стасенок отметил, что небольшое судно поспособствует развитию туризма (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Среднеуральске хотят организовать водное такси, которое будет идти до Екатеринбурга. Так свердловчане смогут проплыть по реке Исеть от одного города к другому. Об это заявил мэр Среднеуральска Алексей Стасенок. «Золотая мечта — связать [города] морским транспортом, как это делается в Москве или в Санкт-Петербурге. Это, наверное, пока небольшое судно. Можно на первом этапе запустить некое водное такси», — поделился Стасенок в эфире ОТВ. Он отметил, что екатеринбуржцы смогли бы чаще приезжать в Среднеуральске на выходные, чтобы отдохнуть. Стасенок сообщил, что хочет сделать город курортным. «Я считаю, что Среднеуральск не будет похож на какие-то там Швейцарии. Я думаю, это будет что-то такое и красивое, и современное, и комфортное», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Среднеуральске хотят организовать водное такси, которое будет идти до Екатеринбурга. Так свердловчане смогут проплыть по реке Исеть от одного города к другому. Об это заявил мэр Среднеуральска Алексей Стасенок. «Золотая мечта — связать [города] морским транспортом, как это делается в Москве или в Санкт-Петербурге. Это, наверное, пока небольшое судно. Можно на первом этапе запустить некое водное такси», — поделился Стасенок в эфире ОТВ. Он отметил, что екатеринбуржцы смогли бы чаще приезжать в Среднеуральске на выходные, чтобы отдохнуть. Стасенок сообщил, что хочет сделать город курортным. «Я считаю, что Среднеуральск не будет похож на какие-то там Швейцарии. Я думаю, это будет что-то такое и красивое, и современное, и комфортное», — отметил он.