13 декабря 2024

Свердловский мэр хочет сделать водное такси до Екатеринбурга

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Яхта Миллера у Набережной. Пермь, причал, яхта, лето, судоходство, круиз, река, набережная, речное судно, кама
Стасенок отметил, что небольшое судно поспособствует развитию туризма (архивное фото) Фото:

В Среднеуральске хотят организовать водное такси, которое будет идти до Екатеринбурга. Так свердловчане смогут проплыть по реке Исеть от одного города к другому. Об это заявил мэр Среднеуральска Алексей Стасенок.

«Золотая мечта — связать [города] морским транспортом, как это делается в Москве или в Санкт-Петербурге. Это, наверное, пока небольшое судно. Можно на первом этапе запустить некое водное такси», — поделился Стасенок в эфире ОТВ. Он отметил, что екатеринбуржцы смогли бы чаще приезжать в Среднеуральске на выходные, чтобы отдохнуть.

Стасенок сообщил, что хочет сделать город курортным. «Я считаю, что Среднеуральск не будет похож на какие-то там Швейцарии. Я думаю, это будет что-то такое и красивое, и современное, и комфортное», — отметил он.

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В Среднеуральске хотят организовать водное такси, которое будет идти до Екатеринбурга. Так свердловчане смогут проплыть по реке Исеть от одного города к другому. Об это заявил мэр Среднеуральска Алексей Стасенок. «Золотая мечта — связать [города] морским транспортом, как это делается в Москве или в Санкт-Петербурге. Это, наверное, пока небольшое судно. Можно на первом этапе запустить некое водное такси», — поделился Стасенок в эфире ОТВ. Он отметил, что екатеринбуржцы смогли бы чаще приезжать в Среднеуральске на выходные, чтобы отдохнуть. Стасенок сообщил, что хочет сделать город курортным. «Я считаю, что Среднеуральск не будет похож на какие-то там Швейцарии. Я думаю, это будет что-то такое и красивое, и современное, и комфортное», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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