Пермякам предлагают беговые экскурсии в Черняевском лесу

В эти выходные, 14 и 15 декабря, жителей Перми приглашают на познавательные пробежки на свежем воздухе в сопровождении тренера-экскурсовода. Мероприятия пройдут на особо охраняемой природной территории местного значения, сообщили в мэрии.
«В субботу, 14 декабря, в 10:00 в Черняевском лесу пройдет беговая экскурсия по малому маршруту до пяти километров. В воскресенье, 15 декабря, в 10:00 состоится беговая экскурсия по большому беговому маршруту — восемь километров», — сообщили организаторы беговых экскурсий.
Уточняется, что для участия в забеге необходима регистрация в группе МКУ «ПермГорЛес» в социальной сети «ВКонтакте». Место встречи участников — входная группа «Золотые пески» на улице Подлесная, 28/1.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми закончили благоустройство площадки для отдыха в Черняевском лесу. Объект входит в проект «Зеленое кольцо».
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