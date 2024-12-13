13 декабря 2024

Пермякам предлагают беговые экскурсии в Черняевском лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Черняевский лес находится в черте города Перми
Черняевский лес находится в черте города Перми Фото:

В эти выходные, 14 и 15 декабря, жителей Перми приглашают на познавательные пробежки на свежем воздухе в сопровождении тренера-экскурсовода. Мероприятия пройдут на особо охраняемой природной территории местного значения, сообщили в мэрии. 

«В субботу, 14 декабря, в 10:00 в Черняевском лесу пройдет беговая экскурсия по малому маршруту до пяти километров. В воскресенье, 15 декабря, в 10:00 состоится беговая экскурсия по большому беговому маршруту — восемь километров», — сообщили организаторы беговых экскурсий. 

Уточняется, что для участия в забеге необходима регистрация в группе МКУ «ПермГорЛес» в социальной сети «ВКонтакте». Место встречи участников — входная группа «Золотые пески» на улице Подлесная, 28/1.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми закончили благоустройство площадки для отдыха в Черняевском лесу. Объект входит в проект «Зеленое кольцо».

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В эти выходные, 14 и 15 декабря, жителей Перми приглашают на познавательные пробежки на свежем воздухе в сопровождении тренера-экскурсовода. Мероприятия пройдут на особо охраняемой природной территории местного значения, сообщили в мэрии.  «В субботу, 14 декабря, в 10:00 в Черняевском лесу пройдет беговая экскурсия по малому маршруту до пяти километров. В воскресенье, 15 декабря, в 10:00 состоится беговая экскурсия по большому беговому маршруту — восемь километров», — сообщили организаторы беговых экскурсий.  Уточняется, что для участия в забеге необходима регистрация в группе МКУ «ПермГорЛес» в социальной сети «ВКонтакте». Место встречи участников — входная группа «Золотые пески» на улице Подлесная, 28/1. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми закончили благоустройство площадки для отдыха в Черняевском лесу. Объект входит в проект «Зеленое кольцо».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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