Пермяков зовут на подработку с зарплатой в 200 тысяч рублей

В предпраздничные дни жителей Пермского края зовут работать курьерами на собственном автомобиле. На подобных вакансиях с частичной занятостью пермякам обещают заплатить до 200 тысяч рублей. Это следует из публикации сервиса HeadHunter.
«Водителям, курьерам, как правило, на собственном автомобиле, предлагают заработки до 200 тыс рублей. Пешим курьером — до 100 тыс рублей. Продавцам-консультантам готовы платить 40-50 тыс рублей. Но финальный вариант зависит от загрузки, объема работы», — цитирует «РБК-Пермь» представителей сервиса HeadHunter.
Уточняется, что перед праздниками растет спрос на работников в режиме подработки. На начало декабря в Пермском крае открыто более двух тысяч вакансий по подработке. Чаще всего соискателям предлагают подработать курьерами, доставщиками, упаковщиками и менеджерами по продажам в качестве специалистов call-центров. На эти варианты работы приходится половина от всех предложений о подработке.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что компания «X5 Доставка» (подразделение «Х5 Digital») набирает доставщиков среди жителей Пермского края. В канун Нового года трудоустроенным сотрудника пообещали зарплату до 210 тысяч рублей.
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