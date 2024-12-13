Следствие устанавливает фигурантов о хищении имущества МО РФ в Балашихе и Москве

Следствие продолжает выявлять возможных соучастников в деле о хищении имущества Минобороны России, совершенном в Балашихе и Москве. Согласно официальным судебным документам, в числе уже обвиняемых значатся бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев и другие лица.
«Грачев, обвиняемый в совершении преступления в составе организованной группы, не все участники которой установлены и задержаны… может скрыться от органов предварительного следствия и суда», — передает РИА Новости текст документа. Среди фигурантов дела также установлены бывший конкурсный управляющий «Строительного управления Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников
Следствие утверждает, что подозреваемые организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости в Москве, стоимостью более 700 миллионов рублей. Ранее было установлено, что они также причастны к хищению имущества в Балашихе на сумму свыше 244 миллионов рублей. Все фигуранты дела находятся под стражей, на имущество наложен арест, а Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован.
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