Над Россией уничтожено 37 украинских беспилотников

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Российские системы ПВО сбили почти 40 дронов ВСУ над территорий РФ
Российские системы ПВО сбили почти 40 дронов ВСУ над территорий РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска сбили 37 беспилотников ВСУ, которые нарушили воздушное пространство над Кубанью, Брянской, Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

«За ночь сбиты 37 украинских БПЛА над Кубанью, Брянской, Курской и Орловской областями, акваторией Азовского моря», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Подробности ночной атаки пока не раскрываются.

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Российские войска сбили 37 беспилотников ВСУ, которые нарушили воздушное пространство над Кубанью, Брянской, Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Минобороны России. «За ночь сбиты 37 украинских БПЛА над Кубанью, Брянской, Курской и Орловской областями, акваторией Азовского моря», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Подробности ночной атаки пока не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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