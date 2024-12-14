Над Россией уничтожено 37 украинских беспилотников

Российские системы ПВО сбили почти 40 дронов ВСУ над территорий РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска сбили 37 беспилотников ВСУ, которые нарушили воздушное пространство над Кубанью, Брянской, Курской и Орловской областями. Об этом сообщило Минобороны России.
«За ночь сбиты 37 украинских БПЛА над Кубанью, Брянской, Курской и Орловской областями, акваторией Азовского моря», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Подробности ночной атаки пока не раскрываются.
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