Тюменский тракт полностью перекрыли из-за ДТП

На 118-м километре Тюменского тракта утром 14 декабря произошло ДТП, из-за которого движение по трассе оказалось полностью перекрыто. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 118 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто!» — говорится в telegram-канале трассы.
В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что на участке дороги столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии пострадал водитель Lada Priora.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, организовано реверсивное движение транспорта. Объехать участок можно через Сухой Лог и село Новопышминское.
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