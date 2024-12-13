13 декабря 2024

Тюменский тракт полностью перекрыли из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла на 118 километре трассы Тюмень - Екатеринбург
Авария произошла на 118 километре трассы Тюмень - Екатеринбург Фото:

На 118-м километре Тюменского тракта утром 14 декабря произошло ДТП, из-за которого движение по трассе оказалось полностью перекрыто. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 118 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто!» — говорится в telegram-канале трассы.

В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что на участке дороги столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии пострадал водитель Lada Priora.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, организовано реверсивное движение транспорта. Объехать участок можно через Сухой Лог и село Новопышминское.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 118-м километре Тюменского тракта утром 14 декабря произошло ДТП, из-за которого движение по трассе оказалось полностью перекрыто. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] км 118 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто!» — говорится в telegram-канале трассы. В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что на участке дороги столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии пострадал водитель Lada Priora. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, организовано реверсивное движение транспорта. Объехать участок можно через Сухой Лог и село Новопышминское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...