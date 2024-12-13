В Нижневартовском районе (ХМАО) на автодороге между Сургутом и Нижневартовском вечером 13 декабря столкнулись две легковушки. По информации Госавтоинспекции округа, водитель одного из авто погиб до приезда медиков.
«13 декабря около 22:40 на 156 км автодороги Сургут — Нижневартовск, в Нижневартовском районе, 36-летний водитель Lada Niva допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 40-летнего мужчины. В результате происшествия водитель Hyundai скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, водитель отечественного автомобиля, выехал на встречку, где и произошло ДТП. Вместе с погибшим в машине находился пассажир. Его, а также водителя Lada с травмами увезли в больницу.
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