13 декабря 2024

В ХМАО на загородной трассе погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Устанавливаются все обстоятельства ДТП
Устанавливаются все обстоятельства ДТП Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) на автодороге между Сургутом и Нижневартовском вечером 13 декабря столкнулись две легковушки. По информации Госавтоинспекции округа, водитель одного из авто погиб до приезда медиков.

«13 декабря около 22:40 на 156 км автодороги Сургут — Нижневартовск, в Нижневартовском районе, 36-летний водитель Lada Niva допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 40-летнего мужчины. В результате происшествия водитель Hyundai скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, водитель отечественного автомобиля, выехал на встречку, где и произошло ДТП. Вместе с погибшим в машине находился пассажир. Его, а также водителя Lada с травмами увезли в больницу.

Водитель иномарки погиб на месте ДТП
Водитель иномарки погиб на месте ДТП
Фото:
Водитель второго авто госпитализирован
Водитель второго авто госпитализирован
Фото:

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В Нижневартовском районе (ХМАО) на автодороге между Сургутом и Нижневартовском вечером 13 декабря столкнулись две легковушки. По информации Госавтоинспекции округа, водитель одного из авто погиб до приезда медиков. «13 декабря около 22:40 на 156 км автодороги Сургут — Нижневартовск, в Нижневартовском районе, 36-летний водитель Lada Niva допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 40-летнего мужчины. В результате происшествия водитель Hyundai скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, водитель отечественного автомобиля, выехал на встречку, где и произошло ДТП. Вместе с погибшим в машине находился пассажир. Его, а также водителя Lada с травмами увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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