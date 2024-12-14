«Даже занизили планку»: Киркоров раскрыл гонорар за новогодние корпоративы

Известный российский певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о стоимости его новогодних выступлений в 12 миллионов рублей, отметив, что сумма даже занижена. За эту цену он готов выступить в роли Деда Мороза и спеть песню «Viva la Diva».
«Приду в костюме Деда Мороза, поздравлю детишек, спою песни Viva la Diva или „Я за тебя умру“. Есть уже пять заказов на Новый год в этом образе. У меня очень красивый костюм с шапкой Мономаха!» — заявил Киркоров, комментируя слухи про гонорар выступления в 12 миллионов рублей. «Даже занизили планку», — сказал певец, посмеявшись. Его слова приводит Starhit.
Он также отметил, что в декабре и январе у него нет ни минуты свободного времени, так как он уже активно выступает на мероприятиях. Певец добавил, что вынужден постоянно обновлять гардероб перед выступлениями, чтобы зрители не подумали, что ему нечего надеть.
Ранее певец Валерий Леонтьев заявил, что готов выступить на новогодних корпоративах за 150 тысяч долларов (15,5 млн рублей). Он отметил, что для его приезда организаторы должны оплатить ему перелет и проживание в топовом номере отеля с закрытыми окнами. А также предоставить ему Mercedes-Benz с водителем, виски и мясную нарезку.
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