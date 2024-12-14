Будет ли магнитная буря 15 декабря: прогноз ученых

Астрофизики РАН: вероятность магнитной бури 15 декабря составляет 10%
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В декабре 2024 года будут дни с повышенной геомагнитной активностью
В декабре 2024 года будут дни с повышенной геомагнитной активностью Фото:

В начале зимы многие чувствуют хандру, вызванную похолоданием и сокращением светового дня. Также к ухудшению самочувствия могут привести возмущения в геомагнитном поле Земли. Рассказываем, будет ли магнитная буря 15 декабря и в другие дни месяца.

Геомагнитная активность в первой половине декабря 2024 года

По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, солнечная погода в декабре еще не преподносила метеозависимым людям неприятных сюрпризов. В первые две недели месяца не зафиксировали ни одной магнитной бури. Лишь однажды — 9 декабря — наблюдались возмущения в магнитосфере, но их интенсивность не дотягивала до уровня бури.

Ожидается ли магнитная буря 15 декабря

15 декабря, по мнению ученых, Kp-индекс, при помощи которого оценивают степень возмущенности геомагнитного поля, будет держаться в районе трех единиц из девяти возможных. При таких показателях состояние магнитосферы оценивают как спокойное.

При этом эксперты допускают, что, вопреки прогнозу, магнитная буря все-таки случится. Ее вероятность оценивают в 10%. Сильного магнитного шторма, как считают астрофизики, можно не бояться — шанс на него составляет не более 1%.

Будут ли магнитные бури во второй половине декабря

Оценивая солнечную активность и параметры солнечного ветра (это не просто потоки воздуха, а устремленные к Земле частицы гелия и водорода), астрофизики умеют прогнозировать магнитные бури не только на ближайшие дни, но и на более длительную перспективу. Текущий прогноз говорит о том, что риск заметных возмущений в магнитосфере Земли существует только в следующий четверг, 19 декабря.

В этот день, согласно ожиданиям, Kp-индекс достигнет четырех баллов. При таком показателе состояние магнитосферы оценивают как возбужденное, но о начале магнитной бури этот уровень Kp-индекса еще не говорит. Как правило, небольшие возмущения ощущаются на северных широтах, в более южных районах их влияние практически незаметно.

Астрофизики ожидают, что в остальные дни декабря магнитосфера будет спокойной. Предположительно, во все дни месяца, кроме 19 декабря, Kp-индекс будет держаться в пределах трех единиц.

Как сказываются на здоровье магнитные бури и что с этим делать

На изменения космической погоды реагирует все от живых организмов до техники. Известны случаи, когда во время сильных магнитных бурь нарушалась работа телеграфа и космических спутников. Но, по данным специалистов системы ГЛОНАСС, на работу радиосвязи влияют только очень сильные бури, которые происходят нечасто.

Некоторые опасаются, что в дни магнитных бурь нарушается работа телевизоров, телефонов и других электроприборов, а их влияние может принести вред человеку. Но специалисты говорят, что бояться пользоваться домашней техникой в дни магнитных бурь не стоит.

Человеку в период бурь часто приходится непросто, ведь внутри каждого из нас есть частицы железа и других минералов, реагирующих на изменения магнитного поля. В дни серьезных геомагнитных возмущений часть населения отмечает ухудшение самочувствия. Таких людей называют метеозависимыми, как и тех, чье состояние в значительной степени зависит от земной погоды.

По наблюдениям врачей, на негативное влияние магнитных бурь чаще жалуются жители городов, а также те, кто редко двигаются и почти не бывают на свежем воздухе. Также в зоне риска люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Основные жалобы — слабость, вялость, головные боли, головокружения, боли в суставах.

Симптомы могут быть как легкими, так и принимать тяжелую форму. Если недомогание умеренное, можно попробовать справиться с ним самостоятельно: больше отдыхать, пораньше ложиться спать, внести в свое расписание дня прогулку и легкую зарядку. Людям с серьезными проявлениями метеозависимости следует обратиться за консультацией к врачу. Считается, что полностью избавиться от метеозависимости нельзя, но можно уменьшить ее проявления, купировать неприятные симптомы и сделать жизнь более комфортной.

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В начале зимы многие чувствуют хандру, вызванную похолоданием и сокращением светового дня. Также к ухудшению самочувствия могут привести возмущения в геомагнитном поле Земли. Рассказываем, будет ли магнитная буря 15 декабря и в другие дни месяца. Геомагнитная активность в первой половине декабря 2024 года По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, солнечная погода в декабре еще не преподносила метеозависимым людям неприятных сюрпризов. В первые две недели месяца не зафиксировали ни одной магнитной бури. Лишь однажды — 9 декабря — наблюдались возмущения в магнитосфере, но их интенсивность не дотягивала до уровня бури. Ожидается ли магнитная буря 15 декабря 15 декабря, по мнению ученых, Kp-индекс, при помощи которого оценивают степень возмущенности геомагнитного поля, будет держаться в районе трех единиц из девяти возможных. При таких показателях состояние магнитосферы оценивают как спокойное. При этом эксперты допускают, что, вопреки прогнозу, магнитная буря все-таки случится. Ее вероятность оценивают в 10%. Сильного магнитного шторма, как считают астрофизики, можно не бояться — шанс на него составляет не более 1%. Будут ли магнитные бури во второй половине декабря Оценивая солнечную активность и параметры солнечного ветра (это не просто потоки воздуха, а устремленные к Земле частицы гелия и водорода), астрофизики умеют прогнозировать магнитные бури не только на ближайшие дни, но и на более длительную перспективу. Текущий прогноз говорит о том, что риск заметных возмущений в магнитосфере Земли существует только в следующий четверг, 19 декабря. В этот день, согласно ожиданиям, Kp-индекс достигнет четырех баллов. При таком показателе состояние магнитосферы оценивают как возбужденное, но о начале магнитной бури этот уровень Kp-индекса еще не говорит. Как правило, небольшие возмущения ощущаются на северных широтах, в более южных районах их влияние практически незаметно. Астрофизики ожидают, что в остальные дни декабря магнитосфера будет спокойной. Предположительно, во все дни месяца, кроме 19 декабря, Kp-индекс будет держаться в пределах трех единиц. Как сказываются на здоровье магнитные бури и что с этим делать На изменения космической погоды реагирует все от живых организмов до техники. Известны случаи, когда во время сильных магнитных бурь нарушалась работа телеграфа и космических спутников. Но, по данным специалистов системы ГЛОНАСС, на работу радиосвязи влияют только очень сильные бури, которые происходят нечасто. Некоторые опасаются, что в дни магнитных бурь нарушается работа телевизоров, телефонов и других электроприборов, а их влияние может принести вред человеку. Но специалисты говорят, что бояться пользоваться домашней техникой в дни магнитных бурь не стоит. Человеку в период бурь часто приходится непросто, ведь внутри каждого из нас есть частицы железа и других минералов, реагирующих на изменения магнитного поля. В дни серьезных геомагнитных возмущений часть населения отмечает ухудшение самочувствия. Таких людей называют метеозависимыми, как и тех, чье состояние в значительной степени зависит от земной погоды. По наблюдениям врачей, на негативное влияние магнитных бурь чаще жалуются жители городов, а также те, кто редко двигаются и почти не бывают на свежем воздухе. Также в зоне риска люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Основные жалобы — слабость, вялость, головные боли, головокружения, боли в суставах. Симптомы могут быть как легкими, так и принимать тяжелую форму. Если недомогание умеренное, можно попробовать справиться с ним самостоятельно: больше отдыхать, пораньше ложиться спать, внести в свое расписание дня прогулку и легкую зарядку. Людям с серьезными проявлениями метеозависимости следует обратиться за консультацией к врачу. Считается, что полностью избавиться от метеозависимости нельзя, но можно уменьшить ее проявления, купировать неприятные симптомы и сделать жизнь более комфортной.
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