Shot: Рома Зверь судится с главой регионального минкульта из-за отмены концерта

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Роман Билык потребовал опровергнуть заявления о его «неоднозначной позиции» и признать отмену концерта незаконной
Роман Билык потребовал опровергнуть заявления о его «неоднозначной позиции» и признать отмену концерта незаконной Фото:

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Лаврову-Глинку, а также на комитет по физкультуре и спорту региона из-за отмены концерта в местном спорткомплексе «Юбилейный». Причиной отмены концерта Лаврова-Глинка назвала неоднозначную позицию артиста.

«Лидер группы „Звери“ Роман Билык (он же Рома Зверь) подал в суд на министра культуры Тверской области и местный Комитет по физической культуре и спорту из-за отмены концерта», — сообщает Shot. Концерт «Зверей» должен был состояться в «Юбилейном» 13 ноября. 

Позже Лаврова-Глинка заявила, что причиной отмены концерта стала неоднозначная позиция артиста. В ответ на это Рома Зверь подал в суд иск, в котором указано, что термин «неоднозначность позиции» не имеет юридического обоснования. В связи с этим артист потребовал признать отмену концерта незаконной, опровергнуть утверждения о неоднозначной позиции и выплатить компенсацию за судебные расходы в размере 100 тысяч рублей.

В 2023 году лидера «Зверей» обвиняли в высказываниях против СВО, финансировании ВСУ, отказе выступать в Крыму. После этого Рома Зверь приехал в ДНР и выступил для бойцов ВС РФ.

Корреспондент URA.RU направил запросы в Минкульт Тверской области и группе «Звери». Ответ ожидается.

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Лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Лаврову-Глинку, а также на комитет по физкультуре и спорту региона из-за отмены концерта в местном спорткомплексе «Юбилейный». Причиной отмены концерта Лаврова-Глинка назвала неоднозначную позицию артиста. «Лидер группы „Звери“ Роман Билык (он же Рома Зверь) подал в суд на министра культуры Тверской области и местный Комитет по физической культуре и спорту из-за отмены концерта», — сообщает Shot. Концерт «Зверей» должен был состояться в «Юбилейном» 13 ноября.  Позже Лаврова-Глинка заявила, что причиной отмены концерта стала неоднозначная позиция артиста. В ответ на это Рома Зверь подал в суд иск, в котором указано, что термин «неоднозначность позиции» не имеет юридического обоснования. В связи с этим артист потребовал признать отмену концерта незаконной, опровергнуть утверждения о неоднозначной позиции и выплатить компенсацию за судебные расходы в размере 100 тысяч рублей. В 2023 году лидера «Зверей» обвиняли в высказываниях против СВО, финансировании ВСУ, отказе выступать в Крыму. После этого Рома Зверь приехал в ДНР и выступил для бойцов ВС РФ. Корреспондент URA.RU направил запросы в Минкульт Тверской области и группе «Звери». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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