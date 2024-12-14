«Известия»: россиянам сократят выдачу ипотеки на 40%

В начале 2025 года ожидается существенное снижение выдачи ипотечных кредитов в России на 30–40%, прогнозирует директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин. Причиной такого сокращения становится ужесточение условий кредитования со стороны крупных банков, включая увеличение минимального первоначального взноса и ограничение специальных ипотечных программ.
«Уровень выдачи ипотеки в январе резко снизится на 30–40%, ситуация может усугубиться при значительном росте ключевой ставки на очередном заседании ЦБ в декабре. Тогда на рынке фактически останутся только два варианта улучшения жилищных условий — семейная ипотека и покупка за наличные», — отметил Жалнин в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, ведущие банковские учреждения продолжают ограничивать доступ к ипотечному кредитованию. Некоторые из них сообщили о повышении минимальной суммы первоначального взноса по стандартным программам с 15–20% до 50,1%. Также наблюдается сокращение предложений по ипотеке на льготных условиях. Кроме того, банки начинают отказываться от предоставления ипотеки с траншевым финансированием, опасаясь конфликта с новыми ипотечными стандартами.
Жалнин прогнозируют, что в январе уровень одобрения и выдачи ипотечных кредитов может упасть до рекордно низких значений. Это связано с введением с начала года нового стандарта, направленного на защиту прав и интересов заемщиков по ипотеке.
«Банки уже начали перестраховываться и сокращают одобрение ипотечных кредитов, которые могут попасть в группу риска с 1 января 2025 года. Рынку придется трансформироваться под новые условия и отслеживать реакцию регулятора на новые схемы стимулирования спроса», — подчеркнул Жалнин.
Специалист подчеркнул, что ожидать улучшения условий по ипотечным кредитам в следующем году не приходится. Причины этого кроются в высокой ставке Центробанка и принимаемых им мерах для контроля инфляции.
Ранее ипотеку назвали основным инструментом продаж жилья в 2025 году, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы департамента продаж компании «Донстрой» Анны Коробковой, в 2024 году рынок недвижимости ощутил влияние нескольких ключевых факторов: повышение основной ставки ЦБ, уменьшение количества льготных ипотечных программ и повышенный уровень неопределенности среди потенциальных покупателей. В то же время, рынок недвижимости в премиальном и элитном сегментах не только не испытал подобного спада, но и показал результаты, превосходящие показатели рекордного 2021 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.