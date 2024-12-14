Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента

В Южной Корее проголосовали за импичмент президента
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В парламенте Южной Корее все 300 депутатов единогласно проголосовали за начало процедуры импичмента президента Юн Сук Ела. Это редкий случай полного консенсуса среди законодателей страны.
«Все 300 законодателей голосуют за предложение об импичменте Юна», — пишет корейское издание Yonhap News Agency. При этом РИА Новости сообщает, что парламент проголосовал за объявление импичмента с результатом 204 голоса «за » против 85 голосов «против».
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