«Сплошные сугробы»: в промышленном районе Екатеринбурга четыре проблемы со снегом. Фото, видео

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга поменял план уборки

14 декабря 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Одна из претензий — грязный снег на тротуарах (архивное фото из центра города) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители самого густонаселенного района Екатеринбурга — Орджоникидзевского — высказали недовольство тем, как убираются дороги и тротуары. Некоторые, вспоминая прошлогодний коллапс, опасаются повторения. Префект Роман Кравченко негодование разделяет лишь отчасти, обозначая четыре основные проблемы, о которых уже знают его подчиненные. Собственное впечатление сложилось и у корреспондента URA.RU. «К зиме нужно готовиться заранее, чтобы потом не пугаться, что район или город утонул в снегу. Вот вчера было трудно ходить [по тротуарам]. Сегодня вижу, что вышли дворники, начали вычищать. Стало лучше. Надеюсь, что не будет такого же коллапса, как в прошлом году», — переживает местная жительница Елена. Она ждала свой автобус на проспекте Космонавтов — самой протяженной улице района. Там расположено сразу несколько станций метро. Площадки перед ними вычищены. Утром 14 декабря на уборку в районе вышла бригада из 15 человек, сказал URA.RU один из рабочих: «Мы трудимся с четырех утра и до обеда. Так каждый день. [Что будет, если после обеда резко пойдет снегопад и все завалит?] Мы будем вынуждены выйти на уборку». Утром и днем корреспондент увидел три уборочных машины и пару дорожников Фото: Сергей Бодров © URA.RU Под сомнения его слова поставила пенсионерка: «Везде одни сплошные сугробы. Не знаешь, куда поставить ногу. Глядишь, провалишься. Плохо чистят, а на отдаленных улицах [района] — и подавно! Там [просто] падаешь. Особенно плохо на остановках общественного транспорта. Вот на маршруте „Львенка“, [где остановка] на улице Полевой — вообще не подойти», — негодовала женщина. На некоторых перекрестках месиво. К примеру, Красных Командиров-Старых Большевиков, улица Победы (рядом с Victory Mall) и улица Баумана, 11 — у отдела полиции №14. Возле ОП расположена автобусная остановка, общественный транспорт подъезжает к ней с трудом. Кучи грязного снега лежат и на тротуарах. «Да нужно начать с того, чтобы газоны опустили. Тогда грязь не будет скапливаться на улицах. А почему этого не делают? Очень плохо убирают наш город», — раскритиковала еще одна случайная собеседница. «На Старых Большевиков во дворах ничего не убирают и подступы к дворам тоже. Но на центральных частях улицы тротуары более-менее чистят, закидывают песком, который мы потом таскаем домой. Я бы сказал, что уборка не полностью удовлетворяет потребности жителей», — считает местный житель Новруз. На ул. Машиностроителей грязный снег с тротуаров скидывают на обочину, а не вывозят. Это тоже бесит жителей Фото: Сергей Бодров © URA.RU Недовольны уборкой и на улице Донбасской (Уралмаш). «Скользко, тротуары вообще не чистят. Только дороги убирают. Я вчера видела, что только для машин расчищали. Сплошное безобразие. У меня, между прочим, мама раньше работала в управлении жилконторы. В шесть утра по проспекту Орджоникидзе шла колонна на работу на „Уралмашзавод“ и все уже должно было быть почищено. Один раз кто-то там упал, так мою маму лишили всех премий — за то, что тротуар был плохо убран», — поностальгировала пенсионерка. При этом 14 декабря дороги и тротуары на Донбасской были чисты (местами лишь встречаются небольшие снежные кучи). Негатив ощущают, конечно, не все. «Мы входим в положение [районной] администрации, и того, что очень много снега навалило. Вчера вечером тротуары чистили небольшие тракторы. Сегодня мы идем, все нормально. У нас всегда убирают, все хорошо», — высказалась супружеская пара. «Я считаю, что после вчерашнего снегопада почистили все нормально. С ребенком спокойно иду, не падаю, не проваливаюсь», — отметил Павел. Коллапса в районе нет и по наблюдениям журналиста: дороги и тротуары в большинстве все же вычищены. Однако уборочную технику за время прогулки удалось увидеть только однажды — рядом с памятником «Ракета ЗМ8» (сквер имени Льва Люльева). Кравченко в беседе с URA.RU заявил, что в целом доволен качеством уборки. «Естественно, есть над чем работать. Сегодня утром у меня был объезд, после него — совещание, где я высказал ряд замечаний. В нескольких местах увидел раздавленные [снежные] валы (образуются после прохода техники, их надо сразу убирать — прим. ред.), неубранные „радиусы“, остановочные комплексы и дороги третьей категории», — отметил глава района. По его словам, основная задача — успеть провести работу над ошибками к утру 16 декабря, когда люди массово поедут на работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители самого густонаселенного района Екатеринбурга — Орджоникидзевского — высказали недовольство тем, как убираются дороги и тротуары. Некоторые, вспоминая прошлогодний коллапс, опасаются повторения. Префект Роман Кравченко негодование разделяет лишь отчасти, обозначая четыре основные проблемы, о которых уже знают его подчиненные. Собственное впечатление сложилось и у корреспондента URA.RU. «К зиме нужно готовиться заранее, чтобы потом не пугаться, что район или город утонул в снегу. Вот вчера было трудно ходить [по тротуарам]. Сегодня вижу, что вышли дворники, начали вычищать. Стало лучше. Надеюсь, что не будет такого же коллапса, как в прошлом году», — переживает местная жительница Елена. Она ждала свой автобус на проспекте Космонавтов — самой протяженной улице района. Там расположено сразу несколько станций метро. Площадки перед ними вычищены. Утром 14 декабря на уборку в районе вышла бригада из 15 человек, сказал URA.RU один из рабочих: «Мы трудимся с четырех утра и до обеда. Так каждый день. [Что будет, если после обеда резко пойдет снегопад и все завалит?] Мы будем вынуждены выйти на уборку». Под сомнения его слова поставила пенсионерка: «Везде одни сплошные сугробы. Не знаешь, куда поставить ногу. Глядишь, провалишься. Плохо чистят, а на отдаленных улицах [района] — и подавно! Там [просто] падаешь. Особенно плохо на остановках общественного транспорта. Вот на маршруте „Львенка“, [где остановка] на улице Полевой — вообще не подойти», — негодовала женщина. На некоторых перекрестках месиво. К примеру, Красных Командиров-Старых Большевиков, улица Победы (рядом с Victory Mall) и улица Баумана, 11 — у отдела полиции №14. Возле ОП расположена автобусная остановка, общественный транспорт подъезжает к ней с трудом. Кучи грязного снега лежат и на тротуарах. «Да нужно начать с того, чтобы газоны опустили. Тогда грязь не будет скапливаться на улицах. А почему этого не делают? Очень плохо убирают наш город», — раскритиковала еще одна случайная собеседница. «На Старых Большевиков во дворах ничего не убирают и подступы к дворам тоже. Но на центральных частях улицы тротуары более-менее чистят, закидывают песком, который мы потом таскаем домой. Я бы сказал, что уборка не полностью удовлетворяет потребности жителей», — считает местный житель Новруз. Недовольны уборкой и на улице Донбасской (Уралмаш). «Скользко, тротуары вообще не чистят. Только дороги убирают. Я вчера видела, что только для машин расчищали. Сплошное безобразие. У меня, между прочим, мама раньше работала в управлении жилконторы. В шесть утра по проспекту Орджоникидзе шла колонна на работу на „Уралмашзавод“ и все уже должно было быть почищено. Один раз кто-то там упал, так мою маму лишили всех премий — за то, что тротуар был плохо убран», — поностальгировала пенсионерка. При этом 14 декабря дороги и тротуары на Донбасской были чисты (местами лишь встречаются небольшие снежные кучи). Негатив ощущают, конечно, не все. «Мы входим в положение [районной] администрации, и того, что очень много снега навалило. Вчера вечером тротуары чистили небольшие тракторы. Сегодня мы идем, все нормально. У нас всегда убирают, все хорошо», — высказалась супружеская пара. «Я считаю, что после вчерашнего снегопада почистили все нормально. С ребенком спокойно иду, не падаю, не проваливаюсь», — отметил Павел. Коллапса в районе нет и по наблюдениям журналиста: дороги и тротуары в большинстве все же вычищены. Однако уборочную технику за время прогулки удалось увидеть только однажды — рядом с памятником «Ракета ЗМ8» (сквер имени Льва Люльева). Кравченко в беседе с URA.RU заявил, что в целом доволен качеством уборки. «Естественно, есть над чем работать. Сегодня утром у меня был объезд, после него — совещание, где я высказал ряд замечаний. В нескольких местах увидел раздавленные [снежные] валы (образуются после прохода техники, их надо сразу убирать — прим. ред.), неубранные „радиусы“, остановочные комплексы и дороги третьей категории», — отметил глава района. По его словам, основная задача — успеть провести работу над ошибками к утру 16 декабря, когда люди массово поедут на работу.