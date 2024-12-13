Выезд автомобилей на лед еще запрещен
В Тобольске (Тюменская область) на ледовой переправе водитель легковушки, несмотря на запрет, выехала на лед. В соцсети очевидцы сообщают, что автомобиль провалился под лед.
«Водитель посчитал, что лед уже окреп и можно ехать по переправе. Однако он ошибся — автомобиль провалился», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области».
О пострадавших информация не уточняется. Накануне на переправе был открыт проход для пешеходов, для автомобилей проезд по ней еще запрещен.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ ожидается.
О пострадавших не сообщается
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