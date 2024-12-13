13 декабря 2024

На переправе в Тобольске машина провалилась под лед. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд автомобилей на лед еще запрещен
Выезд автомобилей на лед еще запрещен Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на ледовой переправе водитель легковушки, несмотря на запрет, выехала на лед. В соцсети очевидцы сообщают, что автомобиль провалился под лед.

«Водитель посчитал, что лед уже окреп и можно ехать по переправе. Однако он ошибся — автомобиль провалился», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области».

О пострадавших информация не уточняется. Накануне на переправе был открыт проход для пешеходов, для автомобилей проезд по ней еще запрещен.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ ожидается.

О пострадавших не сообщается
О пострадавших не сообщается
Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) на ледовой переправе водитель легковушки, несмотря на запрет, выехала на лед. В соцсети очевидцы сообщают, что автомобиль провалился под лед. «Водитель посчитал, что лед уже окреп и можно ехать по переправе. Однако он ошибся — автомобиль провалился», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области». О пострадавших информация не уточняется. Накануне на переправе был открыт проход для пешеходов, для автомобилей проезд по ней еще запрещен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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