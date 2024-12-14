В Грузии закончили голосовать за будущего президента

Процесс голосования на выборах президента Грузии завершился. В скором времени начнется подсчет голосов. Об этом заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
«Процесс голосования окончен. Мы перейдем в зал заседаний, где подсчитаем голоса и сообщим результаты», — передает слова председателя ЦИК Business Media Georgia.
Голосование началось в 9 утра по местному времени и завершилось в 14 часов. В этом году впервые в истории страны выборы президента прошли по косвенной системе, при которой коллегия выборщиков определяет главу государства на пятилетний срок. Из 300 членов коллегии 211 представляли партию «Грузинская мечта». Для того, чтобы одержать победу, единственному кандидату Михаилу Кавелашвили необходимо было получить поддержку не менее 200 выборщиков.
Ранее около здания парламента Грузии, где проходило голосование, собрались участники протеста. На место были направлены усиленные подразделения полиции, передает RT.
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