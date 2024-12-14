Президентом Грузии стал бывший футболист

Кавелашвили набрал 224 голоса из 200 необходимых
Бывший футболист Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Об этом сообщает ЦИК страны.
«Кандидат от „Грузинской мечты“ Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии», — передает ЦИК. Из 300 депутатов за него отдали свои голоса 224 человека.
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