Президентом Грузии стал бывший футболист

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Кавелашвили набрал 224 голоса из 200 необходимых
Кавелашвили набрал 224 голоса из 200 необходимых Фото:

Бывший футболист Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Об этом сообщает ЦИК страны.

«Кандидат от „Грузинской мечты“ Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии», — передает ЦИК. Из 300 депутатов за него отдали свои голоса 224 человека.

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Бывший футболист Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Об этом сообщает ЦИК страны. «Кандидат от „Грузинской мечты“ Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии», — передает ЦИК. Из 300 депутатов за него отдали свои голоса 224 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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