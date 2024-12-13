«Езжу и мучаюсь»: в ЖД-районе Екатеринбурга, где обещали снять главу, провалена уборка снега. Фото, видео

Жители Железнодорожного района Екатеринбурга пожаловались на уборку

14 декабря 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Снежные кучи рассредоточены по всему району Фото: Размик Закарян © URA.RU Железнодорожный район Екатеринбурга, по ощущениям, тяжелее остальных переживает последствия мощного снегопада, обрушившегося накануне. Местные желаются на некачественную работу коммунальщиков, говорят, что двигаться по тротуарам просто опасно, а корреспондент URA.RU утром и днем 14 декабря заметил лишь несколько единиц спецтехники. Возле остановки «Калининская» много грязного снега между проезжей частью и тротуаром, пассажирам неудобно выходить и забираться в автобусы. Такая же ситуация на остановке «Проспект Космонавтов». Тропинки от нее до вокзала расчищены, однако местами лежат большие кучи снега, оставленные рабочими. «И грязь, и не убрано. Мы, местные, удивляемся, что сегодня здесь прибрали. Как-то быстро», — сказала пожилая женщина на улице Челюскинцев. Она добавила, что частенько поскальзывается и падает на тротуарах. Проспект Космонавтов Фото: Размик Закарян © URA.RU Неубранные кучи снега журналист наблюдал и у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, хотя в целом площадка в нормальном виде. По пути от парковки вокзала к шлагбаумам после образовались снежные колеи. Жительница соседнего Орджоникидзевского района, стоявшая на остановке «ДК Железнодорожников», отметила, что вчера в городе движение было затрудненно. «После работы меня забрал зять. Ехать было тяжело. Дорожной техники не видела», — рассказала она, глядя на большую кучу снега вдалеке. Другая прохожая на улице Челюскинцев заявила, что качество уборки ее не устраивает, так как порой «пройти невозможно». «Тропинки почистили нормально, но еще бы посыпали их чем-то ж — скользко», — посчитала она. На улице Стрелочников рабочий торгово-складской базы поделился, что часто видит, как там застревают машины или падают люди: «Мало снегоуборочной техники ходит. Не видел здесь коммунальщиков». На этой же улице корреспондент встретил велосипедиста. «Я сегодня выехал [на велосипеде] первый раз, потому что нужно на работу быстрее добраться», — сказал парень, отметив, что никаких проблем с уборкой снега он не видит. Тротуары и проезжая часть на Стрелочников расчищены, но много грязного снега осталось и обочинах, и на въездах. Улица Челюскинцев Фото: Размик Закарян © URA.RU На соседней улице Третьего интернационала курьер из службы доставки еды посетовал, что во время пятничного снегопада падал с электровелосипеда. «Езжу и мучаюсь. Сегодня уже нормально, а вчера раза три упал. Я живу в этой местности: во дворах у моего дома нормально убирают. Из-за больших куч снега часто не могу съехать с бордюра», — посетовал молодой человек. С такими же трудностями столкнулся и другой курьер (его корреспондент встретил у «Таганского ряда»). «Сразу снег не убирали. Передвигаться было сложно и опасно. Один раз я упал», — сказал он, отметив, что дорожных рабочих 13 декабря увидел только вечером. Рядом с ТЦ «Карнавал» нам удалось поговорить с водителем снегоуборочного трактора. По его словам, рабочих сейчас не хватает. «Стараемся по-максимуму. Все зависит от погоды. Вчера был снегопад — пришлось попотеть. Работаем, а то люди не смогут пройти или проехать. <…> Сейчас у нас кадровый голод — стараемся как можем. <…> Платят нам нормально, но хотелось бы побольше», — признал мужчина. По его словам, работа в городе ведется круглосуточно, а спецтехники достаточно. Местами тротуары все же почищены Фото: Размик Закарян © URA.RU Две снегоуборочные машины корреспондент увидел направляющимися в сторону улицы Бебеля. Дворников не было. Лишь у магазинов прибирались наемные рабочие. Глава района Виталий Першин, комментируя проблемы, поделился видео, как коммунальщики справляются с последствиями осадков. И дал понять, что после обеда уборку активизировали — в частности, на Бебелевском мосту и в направлении от «Карнавала» в сторону Пехотинцев. Источник агентства в городском истеблишменте поделился, что несколько недель назад в кулуарах поднимался вопрос об отставке Першина. «Были серьезные вопросы в качеству управления районом. [Мэр Алексей] Орлов даже обещал, что примет кадровое решение, но в итоге не сделал», — описал кулуарную интригу собеседник. Другой источник — внутри администрации — при этом сказал, что подобного не слышал. «На совещаниях Першина вроде не критиковали», — вспомнил он. Першин руководит районом с 2021 года. До этого он трудился в Росжелдоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный район Екатеринбурга, по ощущениям, тяжелее остальных переживает последствия мощного снегопада, обрушившегося накануне. Местные желаются на некачественную работу коммунальщиков, говорят, что двигаться по тротуарам просто опасно, а корреспондент URA.RU утром и днем 14 декабря заметил лишь несколько единиц спецтехники. Возле остановки «Калининская» много грязного снега между проезжей частью и тротуаром, пассажирам неудобно выходить и забираться в автобусы. Такая же ситуация на остановке «Проспект Космонавтов». Тропинки от нее до вокзала расчищены, однако местами лежат большие кучи снега, оставленные рабочими. «И грязь, и не убрано. Мы, местные, удивляемся, что сегодня здесь прибрали. Как-то быстро», — сказала пожилая женщина на улице Челюскинцев. Она добавила, что частенько поскальзывается и падает на тротуарах. Неубранные кучи снега журналист наблюдал и у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, хотя в целом площадка в нормальном виде. По пути от парковки вокзала к шлагбаумам после образовались снежные колеи. Жительница соседнего Орджоникидзевского района, стоявшая на остановке «ДК Железнодорожников», отметила, что вчера в городе движение было затрудненно. «После работы меня забрал зять. Ехать было тяжело. Дорожной техники не видела», — рассказала она, глядя на большую кучу снега вдалеке. Другая прохожая на улице Челюскинцев заявила, что качество уборки ее не устраивает, так как порой «пройти невозможно». «Тропинки почистили нормально, но еще бы посыпали их чем-то ж — скользко», — посчитала она. На улице Стрелочников рабочий торгово-складской базы поделился, что часто видит, как там застревают машины или падают люди: «Мало снегоуборочной техники ходит. Не видел здесь коммунальщиков». На этой же улице корреспондент встретил велосипедиста. «Я сегодня выехал [на велосипеде] первый раз, потому что нужно на работу быстрее добраться», — сказал парень, отметив, что никаких проблем с уборкой снега он не видит. Тротуары и проезжая часть на Стрелочников расчищены, но много грязного снега осталось и обочинах, и на въездах. На соседней улице Третьего интернационала курьер из службы доставки еды посетовал, что во время пятничного снегопада падал с электровелосипеда. «Езжу и мучаюсь. Сегодня уже нормально, а вчера раза три упал. Я живу в этой местности: во дворах у моего дома нормально убирают. Из-за больших куч снега часто не могу съехать с бордюра», — посетовал молодой человек. С такими же трудностями столкнулся и другой курьер (его корреспондент встретил у «Таганского ряда»). «Сразу снег не убирали. Передвигаться было сложно и опасно. Один раз я упал», — сказал он, отметив, что дорожных рабочих 13 декабря увидел только вечером. Рядом с ТЦ «Карнавал» нам удалось поговорить с водителем снегоуборочного трактора. По его словам, рабочих сейчас не хватает. «Стараемся по-максимуму. Все зависит от погоды. Вчера был снегопад — пришлось попотеть. Работаем, а то люди не смогут пройти или проехать. <…> Сейчас у нас кадровый голод — стараемся как можем. <…> Платят нам нормально, но хотелось бы побольше», — признал мужчина. По его словам, работа в городе ведется круглосуточно, а спецтехники достаточно. Две снегоуборочные машины корреспондент увидел направляющимися в сторону улицы Бебеля. Дворников не было. Лишь у магазинов прибирались наемные рабочие. Глава района Виталий Першин, комментируя проблемы, поделился видео, как коммунальщики справляются с последствиями осадков. И дал понять, что после обеда уборку активизировали — в частности, на Бебелевском мосту и в направлении от «Карнавала» в сторону Пехотинцев. Источник агентства в городском истеблишменте поделился, что несколько недель назад в кулуарах поднимался вопрос об отставке Першина. «Были серьезные вопросы в качеству управления районом. [Мэр Алексей] Орлов даже обещал, что примет кадровое решение, но в итоге не сделал», — описал кулуарную интригу собеседник. Другой источник — внутри администрации — при этом сказал, что подобного не слышал. «На совещаниях Першина вроде не критиковали», — вспомнил он. Першин руководит районом с 2021 года. До этого он трудился в Росжелдоре.