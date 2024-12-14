Детские кресла установят во всех такси

Власти обяжут перевозчиков устанавливать детские кресла во всех такси, вне зависимости от тарифа. Инициатива вошла в обновленную «Народную программу» партии «Единая Россия». Эту меру поддержки семей анонсировали на съезде ЕР.
«Законодательно обязать перевозчиков устанавливать специальные удерживающие устройства, детские кресла на всех такси для обеспечения безопасности детей без повышения тарифа за перевозку», — сказано в обновленном положении программы. Пункт находится в разделе «Крепкая семья».
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