В ЯНАО стартовала первая окружная Параспартакиада

В Лабытнанги (ЯНАО) 14 декабря впервые в округе стартовала Параспартакиада ЯНАО. Мэр города Марина Трескова сообщила, что в ней примут участие 70 спортсменов из различных муниципалитетов.
«Сегодня в Лабытнанги впервые стартовала Параспартакиада Ямало-Ненецкого автономного округа. Более 70 спортсменов из 11 команд, представляющих различные муниципалитеты Ямала, в течение двух дней будут состязаться в семи видах спорта», — сообщила Трескова в своем telegram-канале.
Спортсмены сразятся в шахматы, шашки, жим штанги лежа, пулевая стрельба, бочча, дартс и настольный теннис. Спортсменов приветствовал заместителем председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья Алексей Куринный.
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