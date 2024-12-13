13 декабря 2024

В ЯНАО стартовала первая окружная Параспартакиада

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены сразятся в семи дисциплинах
Спортсмены сразятся в семи дисциплинах Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) 14 декабря впервые в округе стартовала Параспартакиада ЯНАО. Мэр города Марина Трескова сообщила, что в ней примут участие 70 спортсменов из различных муниципалитетов.

«Сегодня в Лабытнанги впервые стартовала Параспартакиада Ямало-Ненецкого автономного округа. Более 70 спортсменов из 11 команд, представляющих различные муниципалитеты Ямала, в течение двух дней будут состязаться в семи видах спорта», — сообщила Трескова в своем telegram-канале.

Спортсмены сразятся в шахматы, шашки, жим штанги лежа, пулевая стрельба, бочча, дартс и настольный теннис. Спортсменов приветствовал заместителем председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья Алексей Куринный.

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В Лабытнанги (ЯНАО) 14 декабря впервые в округе стартовала Параспартакиада ЯНАО. Мэр города Марина Трескова сообщила, что в ней примут участие 70 спортсменов из различных муниципалитетов. «Сегодня в Лабытнанги впервые стартовала Параспартакиада Ямало-Ненецкого автономного округа. Более 70 спортсменов из 11 команд, представляющих различные муниципалитеты Ямала, в течение двух дней будут состязаться в семи видах спорта», — сообщила Трескова в своем telegram-канале. Спортсмены сразятся в шахматы, шашки, жим штанги лежа, пулевая стрельба, бочча, дартс и настольный теннис. Спортсменов приветствовал заместителем председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья Алексей Куринный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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