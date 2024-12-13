Грязный снег, скользкие тротуары: как пережил осадки премиальный район Екатеринбурга. Фото, видео

К уборке снега в Ленинском районе Екатеринбурга возникли вопросы

14 декабря 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Грязный снег на обочинах — общегородская проблема (фото сделано на улице Фурманова) Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU В центре Екатеринбурга тротуары блестят из-за ледяной корки, дворники отрезают путь к периллам лестниц, а из-за грязных сугробов сложно пробраться к скамейкам. Такую картину утром и днем 14 декабря наблюдал в Ленинском районе («отличник» по целому ряду политико-экономических показателей) корреспондент URA.RU, отправившийся оценивать, справляются ли дорожные службы с последствиями мощного снегопада (прошел накануне) и какие улицы остаются проблемными. Пешеходные зоны на набережной убирали с раннего утра. Дворники сбрасывали снег ближе к лестницам и ограждениям, а не в свободное от пешеходов пространство. К скамейкам возле Дома Севастьянова горожанам и вовсе приходилось пробираться через сугробы. Обстановка у Дома Севастьянова Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU «Я вчера из центра до пионерки добирался, у меня это заняло полтора часа. Сегодня я сделал это за 25 минут. Мне кажется, что по сравнению со вчерашним убрали хорошо — проезжую часть. Если про тротуары, то могли бы и получше», — поделился мужчина, ждавший автобус на остановке «Площадь 1905 года». Он также посетовал, что внутридворовые территории не очищены якобы совсем (за это отвечают УК), а общую ситуацию на дорогах Екатеринбурга оценил на шесть из десяти. Дороги напротив «Пассажа» убрали наравне с тротуарами: кое-где видна брусчатка, но наледь сохраняется. Корреспондент видел, как поскальзываются сразу несколько взрослых с детьми по пути в ТЦ. Улица Вайнера Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU На главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — люди порой замирали у подземных переходов, опасаясь: налипший на лестницы снег убрали не до конца. Те, кто шли компаниями, держались друг за друга, а остальные тянулись к любой опоре, до которой могли достать. На улицах Малышева и 8 Марта пешеходы чувствовали себя уже более уверенно: тротуаров прибрали практически полностью — под ногами даже можно было разглядеть асфальт. И лишь на проезжей части возле храма «Большой Златоуст» остался слой неубранного снега. «Когда почистят улицу Чкалова — нечетную сторону до Онуфриева? Практически эту улицу не чистят. Люди вытопчут дорожки — так и ходят. Пожалуйста, обратите внимание, Ленинский район», — передала через URA.RU местная жительница на остановке возле ГКБ №40. По ее словам, годом ранее она сломала руку, не устояв на льду. А теперь, чтобы не травмироваться, вынуждена «ходить на цыпочках». Там же доступ к автобусам с остановок преграждают сугробы из снега, сметенного с дорог. На улице Хохрякова пешеходам приходится бродить по грязной снежной каше, под тонким слоем которой скрывается лед. Довольно сложно добраться и до припаркованных авто, так как вычищенный снег лежит на стоянках. Обстановка на улице Большакова Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU На Фурманова и Большакова техника зачистила сугробы с дорог вплоть до асфальта. Но на этом, похоже, решила остановиться, и грязный снег остался лежать на обочинах, тротуарах, и рядом с остановками. В префектуре URA.RU сообщили, что по состоянию на утро 14 декабря с территории Ленинского района вывезли больше 440 тонн снега. «На набережной и Вайнера работают подрядчики. Онуфриева, Волгоградская, Большакова, Фурманова прометены. По набережной: провели механизированную уборку, затем работают „ручники“ (дорабатывают). Все это складируется в кучи и по мере накопления вывозится. Половину КАМАЗа никто не возит. Так же и по Вайнера, но на Вайнера сегодня еще проверят дополнительно работу подрядчиков», — заверили чиновники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга тротуары блестят из-за ледяной корки, дворники отрезают путь к периллам лестниц, а из-за грязных сугробов сложно пробраться к скамейкам. Такую картину утром и днем 14 декабря наблюдал в Ленинском районе («отличник» по целому ряду политико-экономических показателей) корреспондент URA.RU, отправившийся оценивать, справляются ли дорожные службы с последствиями мощного снегопада (прошел накануне) и какие улицы остаются проблемными. Пешеходные зоны на набережной убирали с раннего утра. Дворники сбрасывали снег ближе к лестницам и ограждениям, а не в свободное от пешеходов пространство. К скамейкам возле Дома Севастьянова горожанам и вовсе приходилось пробираться через сугробы. «Я вчера из центра до пионерки добирался, у меня это заняло полтора часа. Сегодня я сделал это за 25 минут. Мне кажется, что по сравнению со вчерашним убрали хорошо — проезжую часть. Если про тротуары, то могли бы и получше», — поделился мужчина, ждавший автобус на остановке «Площадь 1905 года». Он также посетовал, что внутридворовые территории не очищены якобы совсем (за это отвечают УК), а общую ситуацию на дорогах Екатеринбурга оценил на шесть из десяти. Дороги напротив «Пассажа» убрали наравне с тротуарами: кое-где видна брусчатка, но наледь сохраняется. Корреспондент видел, как поскальзываются сразу несколько взрослых с детьми по пути в ТЦ. На главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера — люди порой замирали у подземных переходов, опасаясь: налипший на лестницы снег убрали не до конца. Те, кто шли компаниями, держались друг за друга, а остальные тянулись к любой опоре, до которой могли достать. На улицах Малышева и 8 Марта пешеходы чувствовали себя уже более уверенно: тротуаров прибрали практически полностью — под ногами даже можно было разглядеть асфальт. И лишь на проезжей части возле храма «Большой Златоуст» остался слой неубранного снега. «Когда почистят улицу Чкалова — нечетную сторону до Онуфриева? Практически эту улицу не чистят. Люди вытопчут дорожки — так и ходят. Пожалуйста, обратите внимание, Ленинский район», — передала через URA.RU местная жительница на остановке возле ГКБ №40. По ее словам, годом ранее она сломала руку, не устояв на льду. А теперь, чтобы не травмироваться, вынуждена «ходить на цыпочках». Там же доступ к автобусам с остановок преграждают сугробы из снега, сметенного с дорог. На улице Хохрякова пешеходам приходится бродить по грязной снежной каше, под тонким слоем которой скрывается лед. Довольно сложно добраться и до припаркованных авто, так как вычищенный снег лежит на стоянках. На Фурманова и Большакова техника зачистила сугробы с дорог вплоть до асфальта. Но на этом, похоже, решила остановиться, и грязный снег остался лежать на обочинах, тротуарах, и рядом с остановками. В префектуре URA.RU сообщили, что по состоянию на утро 14 декабря с территории Ленинского района вывезли больше 440 тонн снега. «На набережной и Вайнера работают подрядчики. Онуфриева, Волгоградская, Большакова, Фурманова прометены. По набережной: провели механизированную уборку, затем работают „ручники“ (дорабатывают). Все это складируется в кучи и по мере накопления вывозится. Половину КАМАЗа никто не возит. Так же и по Вайнера, но на Вайнера сегодня еще проверят дополнительно работу подрядчиков», — заверили чиновники.