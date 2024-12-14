Украина не должна отвергать возможность заключения перемирия с Россией в декабре, так как не исключено, что оно может быть достигнуто через пять недель. Об этом заявил Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене.
«Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через 5 недель? Сколько ребят за это время не вернется домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?», — написал Дубинский в своем telegram-канале. По его словам, атака ВСУ американскими ракетами на Таганрог была бессмысленной, так как в ответ Украина столкнулась с масштабным обстрелом своей энергетической инфраструктуры.
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