Кухарук — URA.RU: в ХМАО появится региональный аналог «Времени героев» для ветеранов СВО

В ХМАО первым в России появится региональный аналог проекта «Время героев». Запуск программы, которая поможет ветеранам СВО интегрироваться в систему власти, анонсировал в ответ на вопрос журналиста URA.RU губернатор Югры Руслан Кухарук во время встречи, посвященной Дню Героев Отечества в арт-резиденции Ханты-Мансийска. Кухарук стал первым главой региона в стране, который готов локализовать федеральный проект, находящийся на особом контроле президента России Владимира Путина.
«Проект „Герои Югры“ будет запущен. Сегодня работаем непосредственно над его внутренней составляющей, совместно с президентской академией разрабатываем методическую основу», — заявил Кухарук.
Поручение локализовать федеральную программу получили политические вице-губернаторы на семинаре в мастерской управления «Сенеж». Он проходил 28–30 ноября.
Губернатор на встрече с бойцами СВО в арт-резиденции окружной столицы пояснил, что намерен сохранить и региональную школу политиков «Лидеры изменений Югры». Первый поток программы интеграции бойцов СВО «Герои Югры» стартует уже в 2025 году в виде отдельного трека подготовки кадров. «Мы видим те эффекты, которые дает программа „Время героев“. Это возможность сегодня получить навыки, знания и компетенции для участников специальной военной операции, ветеранов СВО, чтобы можно было объединить опыт военных, в том числе внутренний настрой, патриотический дух, мужество, чтобы быть полезными для нашей Родины», — подчеркнул Кухарук.
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