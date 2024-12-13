13 декабря 2024

В Москве заинтересовались выходкой челябинца, избившего воспитателя на глазах у детей

Бастрыкин затребовал доклад о деле челябинца, проникшего в детский сад
© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину направят доклад о ЧП на территории детского сада
Александру Бастрыкину направят доклад о ЧП на территории детского сада Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о хулиганстве, совершенном жителем Челябинска. Нетрезвый мужчина 11 декабря проник на территорию детского сада, избил воспитателя и напугал детей. Об этом рассказали в telegram-канале СК России.

«Главе ведомства будет представлен доклад о хулиганских действиях мужчины в отношении сотрудницы детского сада в Челябинской области. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения челябинец перелез через забор детского сада и напал на воспитателя детского сада, которая находилась рядом с детьми», — говорится в сообщении ведомства.

Челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по региону Константин Правосудов направит в Москву доклад о ходе его расследования.

Как URA.RU писало ранее, пьяный мужчина попал на территорию детского сада и избил воспитателя в присутствии детей. Нарушителем оказался 37-летний житель Челябинска. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Металлургического района города.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о хулиганстве, совершенном жителем Челябинска. Нетрезвый мужчина 11 декабря проник на территорию детского сада, избил воспитателя и напугал детей. Об этом рассказали в telegram-канале СК России. «Главе ведомства будет представлен доклад о хулиганских действиях мужчины в отношении сотрудницы детского сада в Челябинской области. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения челябинец перелез через забор детского сада и напал на воспитателя детского сада, которая находилась рядом с детьми», — говорится в сообщении ведомства. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по региону Константин Правосудов направит в Москву доклад о ходе его расследования. Как URA.RU писало ранее, пьяный мужчина попал на территорию детского сада и избил воспитателя в присутствии детей. Нарушителем оказался 37-летний житель Челябинска. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Металлургического района города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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