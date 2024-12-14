Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое отношение к результатам выборов нового главы государства. Это первое заявление грузинского лидера после оглашения результатов выборов, по которым экс-футболист Михаил Кавелашвили был объявлен новым президентом страны.
«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — заявила Зурабишвили, выйдя к митингующим в Тбилиси после оглашения результатов президентских выборов в стране. Она также поблагодарила митингующих жителей Грузии, не признающих легитимность прошедшего голосования.
В Грузии прошли президентские выборы. В скором времени начнется подсчет голосов. Около здания парламента Грузии собрались митингующие.
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