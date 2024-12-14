Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов

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Зурабишвили не признала итоги президентских выборов в стране
Зурабишвили не признала итоги президентских выборов в стране Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое отношение к результатам выборов нового главы государства. Это первое заявление грузинского лидера после оглашения результатов выборов, по которым экс-футболист Михаил Кавелашвили был объявлен новым президентом страны.

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — заявила Зурабишвили, выйдя к митингующим в Тбилиси после оглашения результатов президентских выборов в стране. Она также поблагодарила митингующих жителей Грузии, не признающих легитимность прошедшего голосования.

В Грузии прошли президентские выборы. В скором времени начнется подсчет голосов. Около здания парламента Грузии собрались митингующие.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое отношение к результатам выборов нового главы государства. Это первое заявление грузинского лидера после оглашения результатов выборов, по которым экс-футболист Михаил Кавелашвили был объявлен новым президентом страны. «Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — заявила Зурабишвили, выйдя к митингующим в Тбилиси после оглашения результатов президентских выборов в стране. Она также поблагодарила митингующих жителей Грузии, не признающих легитимность прошедшего голосования. В Грузии прошли президентские выборы. В скором времени начнется подсчет голосов. Около здания парламента Грузии собрались митингующие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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