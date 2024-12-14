В Омске на склоне реки Иртыш ледяная плита придавила 13-летнего подростка. Об этом сообщает МЧС России.
«Ребенок оказался зажат на склоне реки Иртыш. На крутом берегу из льдин образовались пещеры. Внутри них играли дети», — передает служба в своем telegram-канале. Там добавили, что в какой-то момент одна из снежных глыб рухнула, в результате чего 13-летний подросток оказался зажат под ней.
Очевидцы предприняли попытки освободить мальчика, однако масса снега оказалась слишком велика. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось достать пострадавшего и передать находившимся рядом медицинским работникам.
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