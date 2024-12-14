В Омске школьника придавило ледяной плитой. Видео

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13-летний подросток оказался зажат под снежно глыбой
13-летний подросток оказался зажат под снежно глыбой Фото:

В Омске на склоне реки Иртыш ледяная плита придавила 13-летнего подростка. Об этом сообщает МЧС России. 

«Ребенок оказался зажат на склоне реки Иртыш. На крутом берегу из льдин образовались пещеры. Внутри них играли дети», — передает служба в своем telegram-канале. Там добавили, что в какой-то момент одна из снежных глыб рухнула, в результате чего 13-летний подросток оказался зажат под ней.

Очевидцы предприняли попытки освободить мальчика, однако масса снега оказалась слишком велика. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось достать пострадавшего и передать находившимся рядом медицинским работникам.

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В Омске на склоне реки Иртыш ледяная плита придавила 13-летнего подростка. Об этом сообщает МЧС России.  «Ребенок оказался зажат на склоне реки Иртыш. На крутом берегу из льдин образовались пещеры. Внутри них играли дети», — передает служба в своем telegram-канале. Там добавили, что в какой-то момент одна из снежных глыб рухнула, в результате чего 13-летний подросток оказался зажат под ней. Очевидцы предприняли попытки освободить мальчика, однако масса снега оказалась слишком велика. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось достать пострадавшего и передать находившимся рядом медицинским работникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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