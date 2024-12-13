13 декабря 2024

В ХМАО у мигрантов из шаурмечной произошла потасовка со школьниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети закидывали снежками окна кафе, где работают мигранты
Дети закидывали снежками окна кафе, где работают мигранты Фото:

В Сургуте (ХМАО) двое мигрантов, работающих в кафе быстрого обслуживания, поймали двух несовершеннолетних школьников, которые несколько дней навязчиво обстреливали стекла заведения снежками. В ходе потасовки в голову одного из мальчиков прилетел тюбик с соусом, а второй отделался ушибами. Подробности URA.RU сообщили в окружном Управлении МВД.

«Трое мальчиков несколько дней обстреливали окна кафе снежками. 10 декабря, когда один из них зашел в кафе, повар узнал подростка и кинул в него тюбик с соусом, но не попал. После этого мальчики снова начали кидать снежки в стекла. Повара из кафе бросились за ними, чтобы привести их к камерам и зафиксировать лица. Ребята сопротивлялись и мужчины хватая их с одного сняли шапку и дернули за волосы», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве.

После произошедшего родители одного из мальчиков написали заявление в полицию. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение. В ведомстве уточнили, что мигранты-повара из Узбекистана находятся в России легально, нарушений по линии миграционного законодательства не выявлено.

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В Сургуте (ХМАО) двое мигрантов, работающих в кафе быстрого обслуживания, поймали двух несовершеннолетних школьников, которые несколько дней навязчиво обстреливали стекла заведения снежками. В ходе потасовки в голову одного из мальчиков прилетел тюбик с соусом, а второй отделался ушибами. Подробности URA.RU сообщили в окружном Управлении МВД. «Трое мальчиков несколько дней обстреливали окна кафе снежками. 10 декабря, когда один из них зашел в кафе, повар узнал подростка и кинул в него тюбик с соусом, но не попал. После этого мальчики снова начали кидать снежки в стекла. Повара из кафе бросились за ними, чтобы привести их к камерам и зафиксировать лица. Ребята сопротивлялись и мужчины хватая их с одного сняли шапку и дернули за волосы», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. После произошедшего родители одного из мальчиков написали заявление в полицию. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение. В ведомстве уточнили, что мигранты-повара из Узбекистана находятся в России легально, нарушений по линии миграционного законодательства не выявлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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