13 декабря 2024

Челябинский губернатор Текслер возглавит список ЕР на выборах в ЗСО в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода нефтегазового оборудования ГК «Буран». Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер отметил, что задача «Единой России» — победить на выборах в Заксобрание Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выборах в Законодательное собрание (ЗСО) региона, которые состоятся в 2025 году, возглавит список «Единой России». Об этом руководитель заявил корреспонденту URA.RU на съезде партии 14 декабря в Москве, в котором принимает участие.

«Да, конечно, безусловно», — ответил Текслер на вопрос корреспондента URA.RU о планах возглавлять список «Единой России» на предстоящих выборах. Губернатор добавил, что задача ЕР — победить, и сделать это с большим преимуществом.

Алексей Текслер возглавлял список на выборах в Заксобрание в 2020 году. Тогда «Единая Россия» набрала абсолютное большинство голосов в областном парламенте. Также губернатор возглавил список ЕР на выборах в гордуму Челябинска в 2024-м. Алексей Текслер является секретарем политсовета партии в регионе.

Глава Челябинской области уточнил, что конкуренция среди партий достаточно серьезная, поскольку они активно вовлечены в выборный процесс. Отсутствие довольно крупных игроков не должно расслаблять правящую партию, считает он. Текслер добавил, что «Единая Россия» будет выдвигать участников СВО на предстоящих выборах в Законодательное собрание.

«Конечно, это обязательно. Более того, я объявил на недавней прямой линии, которая прошла 11 декабря, о том, что мы запускаем региональную программу по аналогии с программой „Время Героев“. Будем ребят, которые возвращаются из зоны СВО, вовлекать в процесс», — прокомментировал URA.RU губернатор.

Алексей Текслер выразил надежду, что, окончив военную службу, многие пойдут на гражданскую. Он рассчитывает, что бывшие участники спецоперации сделают многое для региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выборах в Законодательное собрание (ЗСО) региона, которые состоятся в 2025 году, возглавит список «Единой России». Об этом руководитель заявил корреспонденту URA.RU на съезде партии 14 декабря в Москве, в котором принимает участие. «Да, конечно, безусловно», — ответил Текслер на вопрос корреспондента URA.RU о планах возглавлять список «Единой России» на предстоящих выборах. Губернатор добавил, что задача ЕР — победить, и сделать это с большим преимуществом. Алексей Текслер возглавлял список на выборах в Заксобрание в 2020 году. Тогда «Единая Россия» набрала абсолютное большинство голосов в областном парламенте. Также губернатор возглавил список ЕР на выборах в гордуму Челябинска в 2024-м. Алексей Текслер является секретарем политсовета партии в регионе. Глава Челябинской области уточнил, что конкуренция среди партий достаточно серьезная, поскольку они активно вовлечены в выборный процесс. Отсутствие довольно крупных игроков не должно расслаблять правящую партию, считает он. Текслер добавил, что «Единая Россия» будет выдвигать участников СВО на предстоящих выборах в Законодательное собрание. «Конечно, это обязательно. Более того, я объявил на недавней прямой линии, которая прошла 11 декабря, о том, что мы запускаем региональную программу по аналогии с программой „Время Героев“. Будем ребят, которые возвращаются из зоны СВО, вовлекать в процесс», — прокомментировал URA.RU губернатор. Алексей Текслер выразил надежду, что, окончив военную службу, многие пойдут на гражданскую. Он рассчитывает, что бывшие участники спецоперации сделают многое для региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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